Jaana Pelkonen: ”Häpeällistä käytöstä – Suomessa hylätään tai tapetaan 20 000 kissaa vuodessa”

Kokoomuslainen kansanedustaja Jaana Pelkonen pitää hallituksen esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista hyvänä alkuna, mutta hän harmittelee kissojen sivuuttamista esityksessä.

”Suomessa hylätään tai tapetaan ei-toivottuna arvioiden mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa ja vain joka kymmenes talteenottopaikkaan päätynyt löytökissa haetaan takaisin omaan kotiinsa. Hylätyt ja leikkaamattomat kissat lisääntyvät rajoituksetta ja aiheuttavat koko ajan kasvavan villiintyneiden kissalaumojen ongelman. Selvää on, että populaatiot muodostuvat vastuuttoman eläintenpidon seurauksena. Tällainen käytös on häpeällistä eikä kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan”, Pelkonen kirjoittaa blogissaan.

Pelkosen mukaan lakiesityksessä kissat olisivat jäämässä pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin ulkopuolelle.

”Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisi tehokkaasti tällaisten kissapopulaatioiden syntymistä. Tunnistusmerkitylle kissalle on aina rekisteröity omistaja, jolloin kissa saadaan nopeammin takaisin kotiinsa. Jos kissa on hylätty tahallisesti, voidaan tunnistusmerkityn kissan omistaja saattaa hylkäämisestä vastuuseen”, Pelkonen kirjoittaa.

Pelkosen mielestä ei riitä, että kissojen tunnistus ja rekisteröinti hoidettaisiin myöhemmin lakia täydentämällä.

”Koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on tarkoitus säätää eläinten tunnistamislainsäädännössä. Tunnistusmerkintärekisterin perustamista koskeva selvitys valmistuu syksyn aikana. On todettu, että kissojen pakollisesta tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä koskevat säännökset on mahdollista sisällyttää lainsäädäntöön myöhemmin. Myöhemmäksi siirtäminen ei ole järkevää. Tunnistusmerkintä ja rekisteröintivaatimus tulisi ehdottomasti säätää samanaikaisesti sekä koirille että kissoille”, Pelkonen vaatii.