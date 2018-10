Sannikka & Ukkolan tuottaja kertoo nyt, miksi Laura Huhtasaari pääsee tänään ääneen

Yleisradion Sannikka & Ukkola -keskusteluohjelman tuottaja Nora Kajantie vastaa Uuden Suomen haastattelussa kritiikkiin, jota ohjelma on jo ennakkoon saanut osakseen.

Sannikka & Ukkolassa on tänä iltana haastateltavana perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari, joka aiheutti alkuviikolla kohun julkaisemalla Twitterissä kuvan oppilastyöstä. Huhtasaarta ja perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa kritisoivassa kuvassa näkyvät myös oppilaiden etunimet ja Huhtasaari mainitsi päivityksessään koulun, jossa työ on ollut esillä. Huhtasaaren väite siitä, että opetus olisi kouluissa puolueellista on kiistetty laajalti.

Etenkin Twitterissä kritisoidaan sitä, että lasten ”maalittaja” päästetään ääneen Ylellä parhaaseen katseluaikaan. Maalittamisella on viitattu siihen, että Huhtasaari on toiminnallaan altistanut lapset vihapuheelle ja uhkailulle.

”Kun poliitikko toimii tavalla, joka herättää kritiikkiä, niin median tehtävä on laittaa hänet siitä koville. Että me toimittajina kysytään vaikeita kysymyksiä poliitikoilta ja haastetaan. Se on yksi meidän perustehtävistä. Varsinkin kun on kyse kansanedustajasta, jolla on myös aika paljon vaikutusvaltaa ja some-jalanjälkeä, niin se on vielä tärkeämpi asia meille”, Kajantie perustelee ohjelman ratkaisua.

”Tämä toki lähti vain yhdestä tviitistä, mutta siitä on paljon uutisoitu ja se nousi jopa kansainväliseen mediaan. Me koettiin, että me halutaan haastaa hänet ja korjata vääriä väitteitä”, Kajantie jatkaa.

Kritiikkiä on herättänyt myös se, miten Yleisradio ennakkoon illan jaksoa on mainostanut. Yleisradio esitteli jakson tviitissään näin: ”Lietsoiko poliitikko vihaa lapsia kohtaan? Aivopesevätkö opet kouluissa? Studiossa Laura Huhtasaari.”

Sannikka & Ukkola 5.10. @YleTV1 ja @yleareena klo 20: Lietsoiko poliitikko vihaa lapsia kohtaan? Aivopesevätkö opet kouluissa? Studiossa Laura Huhtasaari. #sannikkaukkola — Yleisradio (@Yleisradio) October 4, 2018

Yleisradion valitsemassa esittelyssä on nähty tasapainoharhaa. Huhtasaaren näkemykselle koulujen aivopesusta on annettu suhteessa suuri painoarvo siihen nähden, että näkemys on lytätty Opetushallitusta myöten.

Tasapainoharha lähtee liikkeelle ohjelman mainoksesta ja sinne kutsutuista vieraista. Tiivistettynä olisi sama kutsua geologi tms. tutkija ja litteä maa -hörhö studioon ja esittää asetelma tasavertaisena. "Onko maa litteä?" — Antti Wennström (@AWennstrm) October 5, 2018

Tähän on tarttunut esimerkiksi muusikko ja juontaja Roope Salminen.

”Teidän otsikko on ’Aivopeseekö opet lapsia’”, Salminen paheksuu.

Salminen on yksi MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelman juontajista.

älä valehtele. ei _kukaan_ kuohu sen takia että teillä Huhtasaari siellä höpöttämässä. sehän on ollut vaikka kuinka monessa ohjelmassa. mutta teidän otsikko on ”Aivopeseekö opet lapsia”. https://t.co/eolcA1Aexu — Roope Salminen (@RoopeSalminen) October 4, 2018

”Ymmärrän tuon kritiikin tosi hyvin. Teksti ei ollut mielestäni hyvin muotoiltu. Ehdottomasti kiinnitämme tarkemmin jatkossa huomiota siihen, koska se antaa väärän kuvan [ohjelman] sisällöstä”, Kajantie sanoo.

Illan ohjelmassa Huhtasaari esiintyy viikon päähaastattelu -osiossa. Huhtasaaren kommentteja arvioi ohjelmassa raati, johon tällä kertaa kuuluvat opettaja, kirjalija Jyri Paretskoi, vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar ja kokoomuslainen some-vaikuttaja Tere Sammallahti, Kajantie kertoo.

Kajantien mukaan ohjelman tekijät osasivat odottaa, että Huhtasaaren esiintyminen herättää kritiikkiä. Yllättävää oli Kajantien mielestä se, että asiasta nousi kohu jo ennakkoon, vaikka kukaan ei ole itse ohjelmaa vielä nähnyt.

