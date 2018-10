Suomen Yrittäjät vastaa SAK:lle: ”Nauru tekee herroille hyvää – mutta Elorannan suusta tuli väärää tietoa”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vääristeli puheessaan Suomen Yrittäjien (SY) työllisyysarviota, katsoo SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Talouselämä ja Uusi Suomi uutisoivat tänään Elorannan puheesta, jossa tämä väitti, että SY:n mukaan Suomeen syntyisi hallituksen kaavaileman irtisanomislain myötä kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

”Sukkana läpi. Kukaan ei kysy, onko totta vai ei. Lähteenä tälle tiedolle oli niinkin luotettava tutkimus kuin yrittäjäjärjestön oma gallup omille jäsenilleen”, Eloranta sanoi SAK:n liittopäättäjien kokouksessa ja sai salin nauramaan ja taputtamaan.

Pentikäisen mukaan ”Elorannan suusta tuli taas väärää tietoa”. Hänen mukaansa SY:n arvio ei perustu jäsenkyselyyn.

”Oheinen yrittäjägallup on tehty kaikille yrittäjille, ei vain Suomen Yrittäjien jäsenille, joita oli vastaajista alle puolet. Arviomme on, että uudistus tuo 10 000–20 000 työpaikkaa”, Pentikäinen oikoi Twitterissä.

”Nauru tekee herroille hyvää, mutta kun asia on vakava, olisi hyvä pysyä totuudessa.”

Eloranta pahoitteli virhettä Pentikäiselle Twitterissä pian puheensa jälkeen.

”Kiitos oikaisusta. Pahoittelen virhettä.”

Myöhemmin Eloranta kuitenkin vielä tiedusteli, onko SY:n arvio asiasta totuus.

”Se on arvio, kuten totesin. Olisi kohtuullista, että arviomme kerrotaan oikein eikä paisutellen eikä väitetä, että se perustuu jäsenkyselyyn. Yritämme tehdä vaikuttamista vakavasti, koska arvomme on luotettavuus”, Pentikäinen vastasi.

Pentikäisen mukaan yrittäjistä 22 prosenttia on ollut tilanteessa, jossa olisi pitänyt irtisanoa henkilöperustein, mutta oikeusriidan pelossa sitä ei tehty. Hänen mukaansa tämä kuvaa ongelman laajuutta.

Hallitus on tuomassa marraskuussa eduskuntaan lain, jossa helpotetaan irtisanomista 10 hengen yrityksissä. SY kannattaa esitystä, jota ay-liike voimakkaasti vastustaa. Lakkoja on jo nähty ja tänään SAK valoi taistelutahtoa noin 500 liittopäättäjään, jotka olivat koolla Helsingin Hakaniemessä. Eloranta syytti, että esitys on hallituksen kumarrus SY:lle.

