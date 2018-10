”Huonoista pääsee jo nyt kyllä eroon” – Hjallis Harkimo lyttää irtisanomislain SS-blogissa

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelee suorin sanoin Juha Sipilän (kesk) hallituksen hanketta helpottaa henkilöperustaisia irtisanomisia pienissä yrityksissä.

”Yrittäjänä tiedän, että hyvistä työntekijöistä halutaan pitää huolta, koeaika kertoo jo millainen työntekijä on. Huonoista pääsee jo nyt kyllä eroon neuvottelemalla. Eihän tässä riidassa ole mistään muusta kysymys kuin valtataistelusta. Se kannattaa nyt lopettaa, koska tästä kaikesta on enemmän haittaa kuin hyötyä kaikille osapuolille. Järki käteen molemmat”, Harkimo kommentoi blogissaan Savon Sanomissa.

Harkimo ihmettelee, kannattaako ”näin pienestä kysymyksestä” tehdä iso taistelu ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Samalla hän kysyy ay-liikkeeltä, onko tämä juuri kysymys, jossa kannattaa käyttää näin järeitä aseita.

”Syyttömäthän tässä lähinnä kärsivät. Mutta pohjimmiltaan suurin kysymys on koko tämä tapa sopia asioista. Kannattaa miettiä näitä rakenteita, vastaavatko ne oikeasti tämän päivän työelämää, joka ei ole enään samanlaista kun se oli silloin, kun koko korporaatiohomma laitettiin alulle. Oli taannoin tärkeää saada yhteiset pelisäännöt, mutta nyt koko touhu on mennyt siihen, että 10, 20 ja 30 vuotta sitten on väännetty ihan samanlaisista pienistä kysymyksistä, joista tehdään itseään isompia. Osapuolet vääntävät kättä savupiipun muodosta, vaikka perustukset ovat routineet pois paikoiltaan. Tämäkin, että demarit ja SAK yhdessä juonivat asiat, jotta demarit pääsisivät valtaan – se on jotenkin niin tunkkaista menneisyyttä”, hän kirjoittaa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros kehotti lauantaina hallitusta palaamaan neuvottelupöytään yhdessä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työlainsäädännön valmistelussa.

”Maan hallituksella alkaa olla viimeinen hetki ottaa järki käteen, jotta tilanne ei laajene hallitsemattomaksi”, hän sanoi.

SAK:n liittojohtajat pohtivat perjantaina seuraavia toimia, koska hallitus ei aio perääntyä suunnitelmistaan irtisanomissuojan muuttamisesta. Kokouksessa mainittiin useaan otteeseen sana ”yleislakko”. Liittojohtajien puheenvuoroissa ehdotettiin muun muassa viikon poliittista lakkoa ja polttoaineen jakelun keskeyttämistä keinoiksi pysäyttää hallituksen hanke. AKT ilmoitti torstaina, että se aloittaa maanantaina uudet, pitkäkestoiset työtaistelutoimet, jotka näkyvät muun muassa julkisessa liikenteessä.

