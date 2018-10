HUSin ylilääkäri arvostelee Juha Sipilän hallituksen suunnitelmaa: ”Olen kovasti hämmästellyt valtiovarainministeriön oletuksia”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvostelee Puheenvuoron blogissaan Juha Sipilän hallituksen suunnitelmia päivystyksen, synnytysten ja leikkaushoitojen keskittämisestä.

”Vaativien” kirurgisten hoitojen keskittäminen on ollut yksi Sipilän hallituksen sote-uudistukseen liittyvistä terveydenhuollon muutoshankkeista.

”Keskittämistä on perusteltu potilasturvallisuudella ja hoidon laadun parantamisella, mutta muutoksen markkinointiviestinnän takana paljastuvat todellisuudessa hyvin samanlaiset julkisten palvelujen säästötavoitteet, kuin useimmissa muissakin Sipilän hallituksen uudistuksissa. Myös vaikutusarviointien puutteet ja virheet kustannusvaikutusten arvioinnissa ovat samankaltaisia kuin hallituksen monissa muissa hankkeissa”, Lehtonen kommentoi.

”Koska Suomessa ei ole laajalti käytössä sellaisia laaturekistereitä, joissa esimerkiksi leikkaustuloksia seurattaisiin, ei uudistuksen valmistelussa ole ollut käytössään kunnollisia tietoja siitä, kuinka suurta toimenpidemäärää tulisi hoitavalta yksiköltä edellyttää, jotta yksiköllä olisi riittävä osaaminen hoidon turvalliseen toteuttamiseen”, hän jatkaa.

Lehtonen myöntää, että joidenkin vaativien hoitojen keskittämisen hyödyllisyydestä vallitsee laaja yksimielisyys. Esimerkiksi syöpäsairauksien monialainen hoito edellyttää hänen mukaansa sellaista osaamista, jota ei voida useimmissa keskussairaaloissa ylläpitää.

Erityisen ongelmalliseksi leikkaustoimintaa koskevan säätelyn tekee Lehtosen mukaan se, että terveydenhuoltolain 45 pykälä edellyttää nyt leikkaustoiminnan keskittämistä vielä paljon laajemmin, kuin mitä itse keskittämisasetus vaatii.

”Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri valmistelee parhaillaan yleisanestesiassa tapahtuvan hammashoidon keskittämistä noin kahdestakymmenestä perusterveydenhuollon toimipisteestä Meilahteen. Voi olla, että tämä parantaa hoidon laatua, mutta voi myös olla, että keskittäminen lisää pelkopotilaiden hoitojonoja ja johtaa lopulta myös kustannusten nousuun, sillä monet kunnat ovat hoitaneet anestesiassa tehdyt hoitotoimenpiteet varsin edullisena ostopalvelutoimintana”, hän kommentoi.

Lehtonen huomauttaa, että pääsääntöisesti toiminta yliopistosairaalassa on kalliimpaa kuin keskussairaalassa ja toiminta keskussairaalassa muun muassa päivystyksen takia on taas kalliimpaa kuin aluesairaalassa.

”Olenkin kovasti hämmästellyt niitä valtiovarainministeriön oletuksia, joiden mukaan toimintojen keskittäminen yliopistosairaaloihin säästäisi kustannuksia. Tuo oletus voi toteutua vain, jos yksikkökustannukset laskevat toimenpidemäärän funktiona. Käytännössä palkkakuluilla (joita suuri osa sairaanhoidon kustannuksista on) on kuitenkin taipumus nousta kysynnän lisääntyessä taikka työajan siirtyessä virka-ajan ulkopuolelle”, hän toteaa.

Keskittämisen isot ongelmat liittyvät Lehtosen mukaan myös siihen, että sellaisten sairaaloiden, joiden toimenpidevalikoima on kovin rajoittunut, on vaikea rekrytoida kirurgeja. Hän sanoo, että esimerkiksi Lapin keskussairaala on jo julkisuudessa valitellut sitä, että erikoistuvat lääkärit hakeutuvat monipuolista oppia saadakseen isompiin sairaaloihin ja uusia kirurgeja on Rovaniemelle vaikea saada.

Toinen ongelma liittyy Lehtosen mukaan leikkaussalikapasiteetin käyttöön.

”Pienissä sairaaloissa on leikkaussalikapasiteettia, joka yleisanestesian käyttökiellon takia jää nyt käyttämättä. Kun toimenpiteet keskitetään päivystäviin keskussairaaloihin, joutuvat ne puolestaan rakentamaan uutta kapasiteettia. Kyse ei ole pelkästään leikkaussalitiloista, vaan myös siitä, leikataanko jonopotilaita jatkossa virka-ajan ulkopuolella. Lisätyöt tulevat päivystäville keskussairaaloille kalliiksi ja henkilöstö lopulta väsyy suureen työkuormaan. Ongelma näkyy hyvin Meilahden sairaalassa, josta monet leikkaussalihoitajat hakeutuvat nyt muualle töihin liian korkean työsidonnaisuuden takia. ”

Päivystys nousi puheenaiheeksi Suomessa tällä viikolla, kun kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pekka Puska (kesk) halusi saada Vaasan keskussairaalan liitettäväksi 12 muun sairaalan kanssa niin sanotun laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Puska tiedotti lopulta torstaina aikovansa sittenkin äänestää puolueensa toiveiden mukaisesti kiistanalaisesta sote-pykälästä.

