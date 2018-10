Ekonomisti väläyttää: Suomen palkansaajille 600 €:n koulutustili – ”Tehdään hyvänen aika edes jotain”

Työmarkkinakeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund ehdottaa Suomeen koulutustiliä Singaporen malliin. Täydennyskoulutus kun on aina vain tärkeämpää työelämässä.

”Singaporessa voivat palkansaajat avata koulutustilin, jonka arvo on n. 300 euroa. Rahat tileille maksetaan verovaroista. Tililtä rahoitetaan koulutusta, jolla osaamista päivitetään. Parin vuoden aikana tilejä on avattu vajaat 300 000, ja niillä on rahaa vajaat 100 miljoonaa euroa. Suomi ja Singapore ovat väestöltään ja työvoimaltaan saman kokoisia maita, joten luvut voi suoraan siirtää Suomeen”, Sund kirjoittaa STTK:n blogissa.

”Me Suomessa voisimme nokittaa: jos tilin summa olisi 600 euroa, kokonaisrahoituksen taso (olettaen, että koulutushalukkuus olisi Singaporen suuruista) olisi vajaat 200 miljoonaa euroa. Se voitaisiin rahoittaa joko suoraan valtion budjetista tai sitten työttömyysvakuutusmaksua korottamalla 0,2 %”, Sund ehdottaa.

Niille, joiden mielestä ratkaisu olisi kallis, Sund vastaa:

”Kaikki on suhteellista. Ensi vuoden tuloveroalennukset olivat suurempia kuin 200 miljoonaa. Summa on n. 5 % yritystukien määrästä. Työttömyysvakuutusmaksun 0,2 % on neljännes määrästä, jolla sitä juuri alennettiin.”

Sund toteaa, että Singaporen malli on vain yksi vaihtoehto.

”Tehdään – hyvänen aika – edes jotain. Muutoin muut ehtivät maaliin, kun me vielä lähtötelineissä pohdimme, josko juosta ensinkään”, Sund kirjoittaa.