Nuorisosäätiön sotku: Kansanedustajat väläyttävät tiukkaa sääntöä ARA-lainoihin

Eduskunnan tarkastusvaliokunta puuttuu Nuorisosäätiön sotkuihin tuoreessa mietinnössään Suomen asuntopolitiikasta.

Valiokunnan kansanedustajat väläyttävät, pitäisikö valtion korkotuetut lainat keskittää vain yhtiöille, ”joilla ei ole lainkaan vapaarahoitteista asuntotuotantoa”. Korkotukilainoja myöntävä ARA on todennut Nuorisosäätiön rikkoneen korkotukilain sääntöjä.

”Valiokunta sai selvityksen Nuorisosäätiön hyvin ikävästä tapahtumaketjusta. Tässähän on käynyt niin, että rahoja, jotka ovat olleet sosiaalisen asuntotuotannon puolella on siirretty vapaarahoitteiselle puolelle. Ja mitä ilmeisemmin sitten myös suorastaan rikollisella tavalla siitä eteenpäin”, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd) sanoo valiokunnan järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

”Iso kysymys tässä on, että kun näin tapahtuu, niin ovatko palomuurit yhtiöiden sisällä riittäviä estämään tällaista toimintaa tai ajoissa luomaan varoitusjärjestelmää, että näin ei pääsisi tapahtumaan”, hän jatkaa.

Vaikka valiokunta väläyttää nykyistä selvästi tiukempia säädöksiä korkotukilainoihin Nuorisosäätiö-jupakan seurauksena, se ei kuitenkaan asiasta suoraa esitystä eduskunnalle. Heinäluoman mukaan asia jää nyt hallituksen harkintaan.

”Me emme vielä ihan varmalle kannalle päätetty asettua, koska se on iso kannanotto, jos eduskunta sellaisen tekee. Päädyimme siihen, että tässä ihan ilmeisesti on ongelma ja katsotaan, että palomuurin riittävyys tulee selvittää. Halusimme ottaa esille sen vaihtoehdon, että jos on mukana sosiaalisessa asuntotuotannossa, niin se tarkoittaisi, ettei tee mitään muuta. Silloin se olisi yksiselitteinen”, Heinäluoma sanoo.

”Oletan, että tähän asiaan palataan ensi vaalikaudella ja viimeistään tässä asuntopolitiikan kehittämisohjelmassa, ellei sitten sitä ennen.”

LUE MYÖS:

”Piittaamaton” Nuorisosäätiö rikkoi toistuvasti lakia – Virasto jyrähtää: Yleishyödyllisyysasema peruttu ja pian irtisanotaan lainat

ARA vei yleishyödyllisyysaseman – ja Nuorisosäätiön johto on täysin sekaisin

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja: Sotkujen selvittämien voi kestää jopa vuosia