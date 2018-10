Akavan Fjäderiltä selvä viesti Suomen hallitukselle: ”Irtisanomislaki pois”

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan Sture Fjäder ottaa selväsanaisesti kantaa hallituksen irtisanomislakiesitykseen.

”Työmarkkinoiden konflikti ei ole Suomen etu. Edellytän, että Suomen hallitus vetää irtisanomislakiesityksensä pois. Samalla neuvottelut heti käyntiin, jossa pöydälle nostetaan useita työllisyyttä vahvistavia asioita”, Fjäder linjaa Twitterissä.

Akavassakin on ollut työtaisteluita liittyen hallituksen irtisanomislakiin. Akava on liittona painottanut aiemmin tässä kuussa, että hallituksen on vedettävä pois esitys henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä.

Sen sijaan irtisanomislain yhteydessä käytävään kolmikantakeskusteluun Fjäderillä on ollut hieman yllättäväkin kanta. Fjäder on todennut aiemmin, että hallituksen esitykset on valmisteltu kolmikantaisesti. Esimerkiksi keskusjärjestö SAK on ollut tästä hyvin eri mieltä.

