Kauppa linjaa: Kaikki alkoholi myyntiin kaikissa ruokakaupoissa – Viinit vapautettava seuraavaksi

Kaupan liiton pitkän linjan tavoite on, että Alkon monopoli alkoholikaupassa murtuu, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala Uudelle Suomelle.

”Nyt on selvästi niin, että uusi alkoholilaki on toiminut hyvin. Kulutus on edelleen laskenut ja me nähdään, että myöskin tuonti on laskenut ja verotulot ovat nousseet. Nyt on selvästi sellainen hetki, että voidaan arvioida, voidaanko tätä linjaa jatkaa ja voidaanko vapauttaa edelleen [alkoholin] vähittäismyyntiä. Se pitää arvioida sekä kansanterveyden että -talouden näkökulmasta ja tietysti asiakkaan näkökulmasta”, Pekkala sanoo.

Kaupan liitto on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa ensi vuonna alkavalle vaalikaudelle. Yksi tavoitteesta on seuraava:

”Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä puolueeton selvitys alkoholipolitiikan linjoista ja Alkon monopolista”.

Kaupan liitto haluaa asteittain vapauttaa alkoholin vähittäismyyntiä.

”Meidän tavoite on se, että Alkon monopoli murtuu. Että alkoholi voisi olla myynnissä kaikissa vähittäiskaupoissa. Mutta se on varmaankin vähän pitkän tähtäimen tavoite. Kun se on pitkän tähtäimen tavoite, niin totta kai me nähdään ensin, että sitten voisi tulla miedot alkoholit eli viinit ruokakauppaan ja sitten siitä mennä eteenpäin”, Pekkala sanoo.

Pekkala kuitenkin korostaa, että alkoholikaupan sääntely jatkuisi, vaikka vahvempia alkoholijuomia myytäisiinkin vähittäiskaupoissa.

Se, mistä aikajänteestä Kaupan liiton tavoitteissa puhutaan, riippuu Pekkalan mukaan poliittisista suhdanteista.

”Se tuli kuitenkin yllättävän nopeasti tämä, että A-oluet voi tuoda kauppaan”, Pekkala toteaa.

Uusi alkoholilaki saatiin voimaan tällä hallituskaudella, mutta laista kytee vielä erimielisyyttä hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välillä. Julkisuudessa on näyttänyt siltä, että keskustalle uusi laki on ollut vaikeampi paikka kuin kokoomukselle.

”Silmiinpistävää on se, että puolueet on jakautuneet: kaikissa puolueissa on kannattajia ja vastustajia. Se ei välttämättä noudata niinkään puoluelinjaa kuin liberaali-konservatiivi-akselia”, Pekkala arvioi.

Tänä vuonna voimaan tullut uusi alkoholilaki toi muun muassa vahvat oluet ruokakauppoihin. Valvira kertoi tänä syksynä, että alkoholin litramyynti laski tammi-kesäkuussa 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Aiempien vuosien laskusuunta on siis jatkunut.

THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä on kuitenkin todennut, että lain vaikutuksia voidaan arvioida vasta pidemmän ajan eli useamman vuoden päästä voimaantulosta.

”Tulovero alas – luotetaan, että tulee lisää työllisiä”

Pekkalan mukaan alkoholitavoitteet ovat Kaupan liitolle tärkeitä, mutta ehdottomasti yksi kärkitavoitteista on tuloveron alentaminen.

Pekkala ei kuitenkaan usko malliin, jossa tulovero alenisi, mutta haittaverotus kiristyisi.

”Haittaveroilla ei pystytä koskaan kunnolla kompensoimaan tuloveron laskua. Siinä pitää myös luottaa siihen, että tulee lisää työtä, tulee lisää työllisiä, tulee lisää verotuloja, ja sehän se kaikkein tärkein asia tässä on. Että yhä useampi ihminen pääsee töihin.”

Pekkalan mukaan Suomessa kokonaisuutena veroasteen pitää alentua.

”Olemme edelleen huippuverotuksen maa.”

Pekkalan mielestä julkista sektoria olisi vielä varaa tehostaa.

”Ei tämä summa, joka meillä nyt menee julkiselle sektorille ole kiveen hakattu, voihan sekin pienentyä. Keskustelu lähtee aina siitä, että verotulot pysyy nykyisellään. Työn on pakko tehostua myös julkisen sektorin puolella. Tuottavuuden on pakko parantua sielläkin.”

Lue myös:

Kokoomuslainen lataa: Ministeriö ”valehtelee härskisti” alkoholilaista EU:lle

Riita päällä hallituksessa: ”Pönkitämme Alko-monopolin valtaa keinotekoisesti”

Sitra: Työn verotus alas – Suuri verouudistus äkkiä Suomeen

Pääministeriksi pyrkivä Petteri Orpo: Uudessa Suomi-raportissa ”hyvä runko” hallitusohjelmalle