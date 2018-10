Ann Selin: ”Tätä me emme voi hyväksyä” – Palkkariidasta lakkovaroitus vartiointialalle

Palvelualan ammattiliitto PAM antaa lakkovaroituksen vartiointialalle. Kolmen päivän lakko alkaisi kahden viikon kuluttua 24.10. Taustalla on eilen päättyneet työehtosopimusneuvottelut.

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken. PAMin mukaan neuvotteluja on hankaloittanut Paltan ”haluttomuus päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun”.

PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mukaan kyse on siitä, että työantajaliitto Palta ei suostu samanlaisiin palkankorotuksiin kuin mitä muilla aloilla on jo tehty. Se jättäisi alan työntekijät Selinin mukaan muita heikompaan asemaan.

”Tätä emme voi hyväksyä. Jouduimme siksi katkaisemaan neuvottelut ja asettamaan työtaistelu-uhan”, Selin sanoo.

”Olemme tavoitelleet vartiointialalle sopimusratkaisua, joka toisi alan työntekijöille samantasoiset palkankorotukset kuin mitkä jo muiden alojen työntekijät ovat saaneet. Olemme myös halunneet oikaista palkkausrakenteen epäkohtia ja huomioida alan erityistarpeita. Haluamme etsiä ratkaisua, jonka avulla työntekijät sitoutuisivat työhönsä ja haluaisivat pysyä alalla. Tämä ei kuitenkaan ole työnantajille sopinut”, Selin jatkaa tiedotteessa.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Sopimus on yleissitova. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa 1.5.2018 alkaen, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2018.