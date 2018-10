Kansanedustajan ihmetys: ”Särki on herkku ranskalaisille – päätyy jopa kompostiin Suomessa”

Kansanedustaja Kari Kulmala (sin) ihmettelee, miksi särkeä päätyy Suomessa jopa jätteeksi, vaikka luonnonkalojen kulutus ruoaksi olisi kaikin puolin hyväksi.

Luonnonvarakeskus Luke kertoi hiljattain, että Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Näitä kaloja ovat esimerkiksi siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made. Luke toteaa, että luonnonkalojen kulutuksen lisäämisellä olisi useita hyötyjä:

”Lisäämällä kotimaisen luonnonkalan käyttöä voidaan saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä, lisätä lähiruoan tarjontaa sekä edistää kalataloutta. Luonnonkalojen kulutus poistaa lisäksi vesistä ravinteita, mikä tukee sekä vesienhoitoa että kiertotaloutta.”

Kansanedustaja Kulmala kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että särkeä on vesistöistä poistettu, mutta se menee joko jätteeksi tai minkin ruuaksi.

”Voinen kysyä, että miksi? Särki on herkku kiinalaisille ja ranskalaisille, mutta Suomessa se päätyy siis jopa kompostiin. Kun itse vertaan purkkisardiinin tai purkkitonnikalan makua särkeen, voin haastaa monen kulinaristin testiin. Särki on mielestäni jalokala, eikä sen kuuluisi olla millään muotoa kompostoitavien tuotteiden listalla”, Kulmala kirjoittaa.

”Särkikalan jotkut luokittelevat roskakalaksi koska se viihtyy rehevöityneissä vesissä. Rehevöitynyt vesi pitää puhdistaa. Siihen toimeen sopiva kala on juuri särki. Emme voi siis sivuuttaa särkeä, koska se kuuluu olennaisesti ravintoketjuun ja vesistöjen kalakantaan”, Kulmala jatkaa.

Kulmalan mielestä Suomessa pitäisi tehdä kaksi asiaa: särki tulisi ymmärtää paremmin hoitokalastuksena poistettavana kalana ja sitä pitäisi jalostaa paremmin vientituotteeksi.

Luke on myös nostanut hiljattain esiin silakan. Luken mukaan silakka on kotimaista superruokaa, mutta tuodun kalan osuus on silti yli 80 prosenttia.

Luken erikoistutkija Jari Setälä suosittaa suomalaisia syömään lisää silakkaa.

”Silakka on terveellistä ja sitä on hyvin saatavilla. Sen rasvapitoisuus on syksyllä parhaimmillaan eikä sen tarjonta ole aivan niin kausiluonteista kuin monien muiden luonnonkalojen”, Setälä kertoo Luken sivuilla.