Uudet paperit valinnanvapaudesta hämmentävät: ”Hallitus muuttaa valmista esitystään – täysin kestämätön tapa työskennellä”

Oppositiopuolueissa ihmetellään nyt sitä, että hallitukselta on tullut uusia papereita soten valinnanvapausmallista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kaksi lisäselvitystä valinnanvapausmallista ja lisäselvitykset ovat valiokunnan esityslistalla tälle päivälle, rkp:n kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi ihmettelee tiedotteessaan.

”Tämä on täysin kestämätön tapa työskennellä. Hallitus muuttaa omaa esitystään vielä senkin jälkeen, kun se on ’valmiina’ lähetetty eduskuntaan. Lähes koko valinnanvapausesityksen sisältö on muuttunut valiokuntakäsittelyn aikana ja sama tahti jatkuu edelleen”, sanoo Rehn-Kivi.

”On täysin mahdotonta saada kokonaiskuvaa valinnanavapaudesta, joka koostuu kymmenistä ehdotuksista, lisäyksistä ja selvityksistä. Muutoksia on tullut matkan varrella niin paljon, että esimerkiksi asiantuntijat ovat kommentoineet jo vanhentuneita ehdotuksia”, hän jatkaa.

Valiokunta on keskeyttänyt maakuntalakien käsittelyn sen jälkeen, kun hallituksen sisäinen kiista Vaasan keskussairaalan laajasta päivytyksestä keskeytti asian käsittelyn, Rehn-Kiven tiedotteessa todetaan.

Samaa ihmettelee myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

”Mitä nyt hallitus! Sote-käsittely venyy taas. Uusia selvityksiä ministeriöstä esitykseen, jonka piti olla valmis jo viikkoja sitten. Maakuntalaki jumittaa edelleen Vaasa-pykälässä. Kuka jarruttaa ja ketä?” Pekonen kysyy Twitterissä.

Vaasa-pykälästä nousi ongelma, kun keskustan Pekka Puska asettui vastustamaan sitä. Puska on kuitenkin luvannut äänestää ryhmänsä kannan mukaisesti asiasta. Lue lisää: Pekka Puska: ”Olen joutunut uskomattoman painostuksen kohteeksi” – äänestää keskustan rintamassa

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kyselee, miksi hallitus viivästyttää soten käsittelyä.

Sdp:n Anneli Kiljunen puolestaan tviittaa:

”Hallituksen sote-sotku jatkuu. Ministeriö lähetti tänään pyytämättä ja yllättäen jälleen uutta lisäaineistoa sotesta valiokuntaamme. Uusi aineisto aiheutti jälleen äänestykseen johtaneen sekaannuksen valiokunnassa.”

Tässä kansanedustajien ihmettelyä Twitterissä:

Mitä nyt hallitus! #sote käsittely venyy taas. Uusia selvityksiä ministeriöstä esitykseen, jonka piti olla valmis jo viikkoja sitten. Maakuntalaki jumittaa edelleen #vaasa pykälässä. Kuka jarruttaa ja ketä? #maku #valiokunta pic.twitter.com/xCleMd4bQD — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) October 10, 2018

Näin. Ja aamulla saimme lukea kuinka nimenomaan hallituspuolueiden äänillä oli äänestyksen jälkeen päätetty asettaa soten käsittely muiden kiireellisten, muun muassa työttömien asemaa parantavien, lakiehdotusten edelle. https://t.co/ANQ4ekq2HB — Li Andersson (@liandersson) October 10, 2018

Soten piti olla valmis ajat sitten. Nyt (eilen ja tänään) hallitus toi jälleen uutta aineistoa & pykäliä valinnanvapauslakiin. Myös maakuntalain käsittely kesken, kun hallitus ei kykene etenemään Vaasa-pykälästä eteenpäin. Hallitus viiivästyttää (miksi?) soten käsittelyä. #sote pic.twitter.com/H4wUbAZ1I9 — Outi Alanko-Kahiluot (@outialanko) October 10, 2018