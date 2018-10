”Mistä on peräisin ajatus, että oppositio saa määrätä?” – Keskustasta tiukka vastaus ”sote-jumista”

Keskustalainen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen vastaa kipakasti opposition kritiikkiin uusista sote-papereista.

Ainakin sdp:stä, vasemmistoliitosta, rkp:stä ja vihreistä on ihmetelty sosiaali- ja terveysministeriön valiokunnalle antamia lisäselvityksiä valinnanvapaudesta. Hallitusta on syytetty soten viivästyttämisestä. Lue lisää: Uudet paperit valinnanvapaudesta hämmentävät: ”Hallitus muuttaa valmista esitystään – täysin kestämätön tapa työskennellä”

”Hallituspuolueilla ei ole sotejumia. Mistä on peräisin tämä toiminta-ajatus, että oppositio saa määrätä, mitä ja missä järjestyksessä asioita käsitellään? Kyllä demokratian pitäisi toimia valiokunnassakin”, Heikkinen vastaa Twitterissä kritiikkiä antaneelle sdp:n Anneli Kiljuselle.

”Sote-työssä moni on vedonnut, [että] ’valiokunta päättää itse aikatauluistaan’. Mutta milloin vallitsevaksi käytännöksi on tullut se, että oppositio pitää oikeutenaan päättää, mitä käsitellään ja missä järjestyksessä?” Heikkinen kyselee.

”Minusta on ikävää, että ministeriön ja valiokunnan normaali toiminta ja yhteistyö nostetaan oppositiopolitikoinnin kohteeksi”, hän jatkaa.

Rkp:n Veronica Rehn-Kivi sanoi tänään, että valinnanvapaudesta on mahdotonta saada kokonaiskuvaa.

”Tämä on täysin kestämätön tapa työskennellä. Hallitus muuttaa omaa esitystään vielä senkin jälkeen, kun se on ’valmiina’ lähetetty eduskuntaan. Lähes koko valinnanvapausesityksen sisältö on muuttunut valiokuntakäsittelyn aikana ja sama tahti jatkuu edelleen”, Rehn-Kivi kritisoi.

.”Sekaannus” on kovin vahva ilmaisu ja sitä ei tainnut olla kuin ennalta sovitusti. Minusta on ikävää, että ministeriön ja valiokunnan normaali toiminta ja yhteistyö nostetaan oppositiopolitikoinnin kohteeksi. #sote — Hannakaisa Heikkinen (@HannakaisaHeikk) October 10, 2018