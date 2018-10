Totaalinen stoppi Suomen satamiin tulossa sunnuntaina – Ministeri Lindström ei anna ”pelin avausta” ay-liikkeelle

Työministeri Jari Lindström (sin) sanoo Uudelle Suomelle, ettei usko irtisanomislakikiistassa ratkaisuun ennen ensi viikonloppua. Lindström, sisäministeri Kai Mykkänen (kok) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tapasivat tänään toimittajia aiheen tiimoilta.

Lindström totesi jälleen, että hallituksen ja ay-liikkeen välinen kiista irtisanomislaista on pattitilanteessa, kun ay-liike tyrmäsi hallituksen tekemät muutokset kiisteltyyn esitykseen henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä.

”Kyllä olemme heidän kanssaan keskusteltu, että mitä he odottavat. Ja aika usein se vastaus on, että vetäkää se pois, ja hallitus sanoo, että emme vedä”, Lindström sanoo.

Useat ammattiliitot ovat aloittaneet työtaistelut vastalauseena lakihankkeelle. Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru kertoi eilen Uudelle Suomelle, että maanantaina alkanut kuljetusalan AKT:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto on heti alkanut tuntua satamissa. Mutru toivoi, että kiistaan löydettäisiin ratkaisu ennen viikonloppua, sillä koko viikonlopun aikana satamissa on nyt töissä vain yksi vuoro lauantaina. Lauantai-iltana ja sunnuntaina töitä tehdään pelkästään ylitöinä – paitsi nyt kiellon aikana. Lue tarkemmin: AKT ennusti oikein: Ylityökielto tuntuu jo Suomen satamissa – sunnuntaille tulossa täysi stoppi

”Ne jäävät sitten tekemättä. Se on niin pitkä aika, kun lauantain aamuvuoro päättyy, niin seuraava säännöllinen työvuoro on vasta maanantaiaamuna”, Mutru sanoi.

Lindström ei usko ratkaisuun näin nopealla aikataululla.

”Olisi ihme, jos tulisi [ratkaisu ennen viikonloppua]”, Lindström sanoi tänään.

Hallitus ei aio perääntyä kiistassa. Ay-liike on uhannut jatkaa ja koventaa työtaistelutoimia. Lindström perusteli hallituksen kantaa:

”Meillä on kuitenkin se mandaatti viedä esityksiä eteenpäin. Että joku ulkoparlamentaarinen voima sanelisi.. Tämä olisi semmoisen pelin avaus, että jatkossa aina kun tulisi joku epämiellyttävä avaus, niin tällä tavalla toimimalla hallitus vetäisi aina esityksen pois. Ei se vaan niin voi mennä.”

Lindström myönsi, että pattitilanteeseen on vain yksi ratkaisu:

”Se ratkaistaan sillä, että joku tulee vastaan. En minä tiedä [millä tavalla]. Hallitus teki oman vastaantulonsa ja sille sanottiin, että ei kiitos.”

Lindström myös vakuutti, ettei hallitus toteuta minkään eturyhmän tahtoa irtisanomislakiesityksellään, vaan tarkoitus on aidosti parantaa työllisyyttä. Julkisuudessa on arvioitu, että hallitus toteuttaa Suomen Yrittäjien tahtoa.

Yrittäjät ovat avainasemassa, jos laki tulee voimaan, Lindström myönsi.

”Pieniä yrityksiä on 93,3 prosenttia [yrityksistä]. Se on valtava määrä ja siellä on tosi paljon potentiaalia työllistää”, Lindström sanoo.

