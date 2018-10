Poliisihallitus: Ulkomaalaispoliisin ”rasistiset” kuvat tutkitaan – ”Nollatoleranssi”

Poliisihallitus on ilmoittanut ottaneensa tutkintaan Helsingin ulkomaalaispoliisin seminaaridiat, joita on pidetty rasistisina ja stereotyyppisinä.

Uusi Suomi kertoi tapauksesta eilen keskiviikkona. Komisario Heli Aaltonen esitti keskiviikkona Helsinkiin kadonneet -seminaarissa kuvia, joihin oli luotu esimerkkitapauksia paperittomista ihmisistä, jollaisia poliisikin kohtaa ollessaan tekemässä esimerkiksi ravintola- tai työmaatarkastuksia. Dioissa esiintyi muun muassa moniavioinen somali ja ”viinaan menevä” virolaisduunari. Lue lisää: Poliisi vastaa kohuun paperittomien kuvista

Aaltosen mielestä kuvissa ei ollut kyse etnisestä profiloinnista tai rasismista. Poliisihallitus kuitenkin tutkii asian.

”Poliisihallituksen laillisuusvalvonta on ottanut käsittelyynsä eiliseen @HelsinkiPoliisi ulkomaalaispoliisin tilaisuuteen liittyvän kantelun. Poliisin on turvattava kaikkien perus- ja ihmisoikeuksia. Rasisimille on nollatoleranssi”, Suomen poliisi twiittaa.

Muun muassa pakkopalautuksia vastustava Stop Deportations -aktivistiryhmä pitää poliisin seminaarikuvia osoituksena arkipäivän rasismista. Samoin Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila toteaa, että kuvat uusintavat rasistisia stereotypioita.

Alla twiittejä aiheesta.

Poliisihallituksen laillisuusvalvonta on ottanut käsittelyynsä eiliseen @HelsinkiPoliisi ulkomaalaispoliisin tilaisuuteen liittyvän kantelun. Poliisin on turvattava kaikkien perus- ja ihmisoikeuksia. Rasisimille on nollatoleranssi. — Suomen poliisi (@SuomenPoliisi) October 11, 2018