Professori Suomen työntekijöille: Irtisanomissuoja näkyy palkassa – Haluatteko korkean palkan vai korkean suojan?

Jos pienyrittäjä kantaa koko rekrytointiriskin, tämän täytyy heijastua työntekijöiden palkkoihin, katsoo kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen.

Kanniainen kirjoittaa irtisanomissuojan heikentämiseen liittyvästä keskustelusta Kauppalehden mielipidekirjoituksessaan. Hänen mukaansa pienten yritysten rekrytointi- ja suhdanneriskistä – joita hallitus pyrkii lakiesityksellään laskemaan – seuraa kysymys: kenen tulee tämä riski kantaa?

”Jos riski jää kokonaan yrittäjälle, tämän täytyy heijastua kaiken logiikan mukaan palkkaan. Miksi silloin ei anneta työntekijän valita: vahva työsuhdeturva ja matalampi palkka tai heikko työsuhdeturva ja korkeampi palkka”, Kanniainen kirjoittaa.

Hänen mukaansa irtisanomissuojan työllisyysvaikutuksista on ollut esillä virheellistä tietoa. Pienten yritysten irtisanomisoikeuden vastustus on perustunut olettamukseen, että irtisanomisten helpottaminen ei lisää työllisyyttä. Väite on Kanniaisen mukaan saanut tukea tutkimuksesta, joka käsittelee yritysten rationaalisia työllistämis- ja irtisanomispäätöksiä, kun kysyntä on altis suhdannevaihteluille.

Tutkimuksessa irtisanomiskustannus vähentää työpaikkojen syntymistä, koska työvoiman synnyttämän lisäarvon on katettava kustannusriski. Toisaalta korkea irtisanomiskustannus voi jopa vahvistaa työvoiman kysyntää nousukautena, jos työsuhteet ovat pidempiä.

Tutkimus ei kuitenkaan kelpaa Suomessa käytävän keskustelun lähtökohdaksi, Kanniainen väittää, sillä se ei esimerkiksi käsittele pienyrityksiä, joista hallituksen lakihankkeessa on kyse. Tutkimuksessa on toinenkin puute.

”Malli ei valitettavasti käsittele rekrytointiriskiä eli, että väärä henkilö tulee työllistettyä. Mallissa jokaisen työntekijän tuottavuus on sama”, Kanniainen toteaa korostaen, että rekrytointi on aina pienelle yritykselle riski.

Vaihtoehtoina Kanniainen esittelee kolmea ekonometrista tutkimusta, joissa on muun muassa havaittu, että irtisanomiskustannus alentaa merkittävästi kansantalouksien työpaikkojen määrää ja kasvattaa työttömyyttä. Työsuhdeturva alentaa lyhyen aikavälin mutta kasvattaa pitkän aikavälin työttömyyttä, professori tiivistää tutkimuksia.

”Tilastollisen analyysin perusteella vahvan ay-liikkeen maissa työttömyys on korkeampaa kuin muissa maissa”, Kanniainen siteeraa 20 OECD-maan tutkimusta vuodelta 1997.

Kanniainen on aiemminkin ottanut kantaa keskusteluun ”irtisanomislaista” ja kertonut, että tutkimustieto antaa kahtalaista tietoa irtisanomissuojan ja irtisanomiskustannusten vaikutuksista työllisyyteen. Lue tarkemmin: Professorilta tukea Sipilän hallituksen irtisanomislaille: ”Saksassa tämä on tunnustettu”

