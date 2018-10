Poliisi epäilee rikosta Teemu Laajasalon yrityksessä – piispa myöntää ”rikkomuksen”

Helsingin poliisi epäilee rikosta nykyisen Helsingin piispan Teemu Laajasalon yrityksen kirjanpidossa. Rikosepäily siirtyy syyteharkintaan esitutkinnan perusteella. Laajasalo itse myöntää syyllistyneensä kirjanpitorikkomukseen.

Poliisi tiedotti torstaina, että poliisi ei epäile rikosta ”Helsingin seurakuntayhtymän virkamiehen” luottokortti- ja matkalaskuihin liittyvissä epäselvyyksissä. Sen sijaan saman henkilön omistaman yhtiön kirjanpitoon liittyvä rikosepäily siirtyy syyttäjälle, poliisi jatkoi.

Yleisradio vahvistaa asiakirjojen perusteella, että epäilyt liittyvät Helsingin piispaan Teemu Laajasaloon, jonka luottokortin käytöstä ja yrityksen kirjanpidosta ja veloista on käyty julkista keskustelua.

Uusi Suomi kertoi viime vuoden lopussa epäselvyyksistä Laajasalon yrityksessä, jonka liiketoiminnan hän on sittemmin myynyt. Yrityksen tilinpäätöksiä oli toimitettu kaupparekisteriin vuosia myöhässä, ja maksukyvyttömällä yrityksellä oli tuolloin satojen tuhansien eurojen velkataakka. Lue lisää: Teemu Laajasalon yrityksellä 380 000 €:n velat – ”Piispan taloudessa on selvitettäviä asioita”

Poliisin mukaan esitutkinnassa selvisi, että yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty aikanaan puutteellisella aineistolla: kirjanpitoon on lisätty puuttuvia tositteita loppuvuonna 2017, minkä jälkeen nämä tilinpäätökset on laadittu uudelleen.

”Poliisi ei erittele tarkemmin asian yksityiskohtia. Nämä selviävät aikanaan julkiseksi tulevista asiakirjoista. Emme myöskään ota kantaa teon tahallisuuteen tai tuottamuksellisuuteen”, kommentoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jenni Lehtilä Helsingin poliisilaitokselta.

Teemu Laajasalo kommentoi poliisin päätöstä Helsingin hiippakunnan tiedotteessa. Hän myöntää kirjanpitorikkomuksen.

”Kuten olen aiemmin julkisuudessa todennut, kirjanpidon hoidossa on ollut huolimattomuutta. Yrityksen kaikki velvoitteet on hoidettu, mutta myöhässä. Laiminlyönneillä ei ole saatu hyötyä. Se ei poista sitä, että olisi pitänyt olla huolellisempi. Myönnän laiminlyönnit ja olen niistä pahoillani. Yritys on ajettu alas, sillä ei ole toimintaa ja sen vastuut on hoidettu”, Laajasalo sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa korostetaan, että epäily koskee Laajasalon aiempaa yritystoimintaa eikä nykyistä tai edellistä viranhoitoa. Tästä syystä tuomiokapituli ei kommentoi asiaa enempää.

Kirjanpitoon liittyvä rikosepäily siirtyy syyteharkintaan lokakuun aikana.

Helsingin poliisille tehtiin tammikuussa 2018 useita tutkintapyyntöjä Laajasalon luottokortin käyttöön ja matkalaskuihin liittyvistä epäselvyyksistä. Luottokortti- ja matkalaskuihin liittyvissä asioissa ei ole syytä epäillä rikosta, poliisi kertoo. Asia ei siirry poliisilta syyttäjälle.

”Poliisin tietojen mukaan henkilö ei ole kahden virkamatkansa osalta noudattanut seurakuntayhtymän matkustussääntöä, mutta poliisin tekemän kokonaisarvion perusteella asia ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä”, Lehtilä kertoo.

Piispa Laajasalo on tyytyväinen, että asia on saatu päätökseen luottokortin käytön ja matkalaskujen osalta. Hän maksoi aiemmin takaisin ylimääräisiä kulujaan.

