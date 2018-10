Eduskunnassa iso mölinä Sanni Grahn-Laasoselle: ”Ala ottaa vastuuta itse omasta tekemisestä”

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) sanat tänään eduskunnassa aiheuttivat niin kovan välihuutojen mölinän, että eduskunnan puhemies joutui tiukkaan sävyyn ojentamaan salia.

Grahn-Laasonen antoi vastauksensa entiselle opetusministerille Jukka Gustafssonille (sd), joka kritisoi ammatillisen koulutuksen reformia valuvioista. Gustafsson on kritisoinut asiaa ennenkin.

Grahn-Laasonen vastasi, että on parempi tehdä jokin reformi kuin ei reformia lainkaan ja viittasi edellisten hallitusten tekemättömyyteen. Tämä aiheutti salissa niin suuren mölinän, että puhemies Paula Risikko paukutti nuijaansa ja käski salia hiljenemään. Risikko myös kehotti useaan otteeseen Grahn-Laasosta jatkamaan, vaikka salista edelleen kuului välihuutelua.

”Paljon välihuutoja, yritän siitä huolimatta jatkaa ja todeta sen, että edellisellä hallituskaudella jäi reformi tekemättä, samoin kuin viime hallituskaudelta perinnöksi ne leikkaukset, jotka edustaja [Antti] Rinne [sd], puheenjohtaja, vielä tällä kaudella totesitte, että olisitte tehneet suurempina.”

Sdp:n Eero Heinäluoma vastasi opetusministerille:

”Kun hallituksella on nyt elinpäiviä enää jäljellä puoli vuotta, niin olettaisin, että hallituksen ministerit alkaisivat ottaa vastuuta itse omasta tekemisestään, eikä enää käymään tätä keskustelua siitä, mitä kuusi vuotta tai viisi vuotta sitten eduskunnan pöytäkirjoissa lukee. Koska teillä on nyt ollut kolme ja puoli vuotta kaikki valta Suomessa järjestää myös ammatillista koulutusta. Ja tosiasia on, joka järkyttää nuoria ja nuorten vanhempia, että erittäin paljon tulee tilanteita vastaan, joissa nuorille ei ole mitään opetusta. Heille sanotaan, että menkää kotiin ja tehkää nettiopiskelua. Tämä ei voi olla oikein. Kysynkin uudelleen, kun ette ole vielä vastannut: oletteko valmiit kutsumaan sellaisen kokouksen koolle, jossa katsottaisiin, mitä muutoksia ja resursseja tarvittaisiin, että tämä asia olisi kunnossa?”

Grahn-Laasonen vastasi, että tällä hallituskaudella on tehty asioita. Ministerin mukaan hallitus on varannut tarvittavat resurssit.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson grillasi Grahn-Laasosta siitä, että opetuksen järjestäminen varmasti on vaikeaa, kun opetuksen järjestäjiltä on juuri leikattu rahoitusta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaati useaan otteeseen kriisikokousta ja sanoi, että hallitus on vähentänyt yli kaksi miljoonaa tuntia opetuksesta.

”Te olette ikään kuin menneisyyden vanki tässä”, Rinne sanoi viitaten siihen, että Grahn-Laasonen palasi useaan otteeseen menneisiin päätöksiin.

Grahn-Laasosen mukaan takana on vasta muutama kuukausi takana uutta aikaa. Hallitus ei hyväksy sitä, että nuoret jäävät ilman opetusta ja aikoo korjata asiat, ministeri sanoi.