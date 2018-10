Sipilän ilmoitus ällistytti Anna-Maja Henrikssonin: ”Joutuu miettimään, mistä tässä on kysymys”

Oppositiopuolue rkp:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson kummeksuu, miksi pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus tuo eduskuntaan hallituksen tiedonannon omasta työpolitiikastaan. Tiedonanto tarkoittaa, että eduskunnassa käydään ilmoituksesta ensin keskustelu ja myöhemmin äänestetään. Lue tarkemmin: Juha Sipilä: ”Käytämme poikkeuksellista keinoa” – eduskunta äänestää hallituksen työllistämislinjasta

”Tämähän on hyvin ihmeellinen tilanne, että hallitus lähtee itse hakemaan tukea tähän tilanteeseen”, Henriksson sanoo Uudelle Suomelle viitaten ammattiyhdistysliikkeen ja hallituksen väliseen riitaan irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä.

”Dialogi ilmeisesti puuttuu nyt suomalaisten työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen väliltä sillä tavalla, että saavutettaisiin hyvä loppuratkaisu. Se on ikävä asia”, Henriksson jatkaa.

Sipilä kertoi lyhyessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että hallitus hakee tukea eli myönteistä äänestystulosta eduskunnalta omalle työllisyyspolitiikalleen.

Onko tämä jo puhdasta teatteria?

”Kyllä tässä joutuu jo miettimään, mistä tässä on oikein kysymys. Ilmeisesti hallitus haluaa saada eduskunnalta sen tuen tälle projektille, jotta voisivat jotenkin vahvemmin mennä eteenpäin”, Henriksson pohtii.

Rkp:n puheenjohtaja on itse sitä mieltä, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tulisi yhdessä löytää tie ulos nykyisestä riidasta sen sijaan, että osapuolet nokittelisivat uusilla toimilla.

”Nyt tilanne on se, että pitäisi tehdä kaikki sen eteen, jotta tässä hyvässä taloudellisessa kehityksessä ei tarvitsisi nähdä sen kummempia lakkoja, koska jokaisen osapuolen pitäisi ymmärtää, että Suomen etu on se, ettei lakkoilla. Suomen etu on myös se, että pidetään hyvä dialogi, jotta päästään yhdessä eteenpäin.”