Näkökulma: Hallituksen siirto on pirullinen ay-väelle

Juha Sipilän (kesk) hallitus otti uuden vaihteen riidassa irtisanomissuojasta, kun se ilmoitti antavansa eduskunnalle tiedonannon omasta työllisyyspolitiikastaan.

Tarkoitus on saada tuki hallituksen linjalle, pääministeri Sipilä korosti.

Oikeasti hallituksen tiedonanto tarkoittaa, että ensin eduskunnassa riidellään Sipilän hallituksen linjasta. Hallituksen kansanedustajat huutavat kurkku suorana, kuinka työllisyys on kasvanut ennätystasolle, suhdannehuippu on jo saavutettu ja työmarkkinoita uudistettava edelleen, jos pärjätä meinataan. Oppositio vastaa pää punaisena, että nyt tämä käsillä oleva irtisanomislaki on surkea, ei auta kenenkään työllistämisessä ja hallitushan helpotti jo työnantajien pelkoa vääristä rekrytoinneista pidentämällä koeaikaa.

Keskiviikkona äänestetään ja hallituspuolueissa painetaan vihreää, oli laista oikeasti mitä mieltä vain. Tunnuskappale on Toton Hold the Line. Hallitukselle tärkeintä on, että sille voittoisa äänestystulos loistaa Arkadianmäeltä aina Hakaniemeen saakka. Viesti kuuluu: teillä alkaa olla valtit vähissä – jos vielä juteltaisiin.

Teatteria? No totta vie.

Vaan on siinä pirullisempikin puoli. Hallituslähteistä korostetaan, että tällä halutaan “palauttaa työmarkkinarauha”. Anteeksi kuinka? Eihän tämä mikään varsinainen kädenojennus ole varsinkin, kun ay-liikkeen ainoa ja yksiselitteinen vaatimus on ollut, että irtisanomislaki perutaan.

Logiikka kulkee niin, että ay-puoli saa mekkaloida, protestoida ja lakkoilla hallitusta vastaan, mutta kun asia on eduskunnassa, se ei ole enää ”kosher”. Eduskunta säätää lait ja käyttää ylintä valtaa. Jos ay-väki lakkoilisi eduskuntaa vastaan, se näyttäisi siltä, että kansanvalta ei enää sille sovi.

Tähän viittasi jo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola keskiviikkona Ilta-Sanomissa.

“Ne [painostustoimet] koskevat sitä aikaa, kun tämä on valmistelussa. Minä luulen, että sitten me siirrymme vaiheeseen kaksi, kunhan eduskunta alkaa tätä käsitellä. Luulen, että sitten meidän liitot arvioivat tämän tilanteen eri tavalla."

Ei vain tainnut Palola arvata, että hallitus keksisi tuoda lain takaoven kautta verhottuna hallituksen tiedonannoksi.

Shakki.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

