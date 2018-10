USA määräsi kaikki F-35-hävittäjät lentokieltoon – Myös Britanniassa syynätään Suomen hävittäjäehdokasta

Yhdysvaltain puolustusministeriö on asettanut kaikki uudet F-35-hävittäjänsä lentokieltoon viimekuisen onnettomuuden vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa CNN-kanava. Konetyyppi on ehdolla myös Suomen HX-hävittäjäkisassa, joka on valtiolta miljardien eurojen hankinta.

Pentagonin väliaikainen lentokielto koskee kaikkia Yhdysvaltain armeijan käytössä olevia 245:ta F-35-konetta. Varotoimen syy on mahdollinen moottorin osan viallisuus koneessa, joka syöksyi maahan Etelä-Carolinassa syyskuussa. Turmakoneen polttoaineputken epäillään olleen viallinen ja syy onnettomuuteen.

Kaikki Yhdysvaltain F-35-koneet tutkitaan, samoin kuin liittolaisten koneet. Tutkimukset suoritetaan pikaisesti, eikä niiden pitäisi kestää kuin pari päivää.

Myös Ison-Britannian puolustusministeriö kertoo keskeyttäneensä joidenkin F-35-koneiden lennot varotoimena. Kaikkia konetyypin lentoja ei kuitenkin ole pysäytetty Britanniassa.

Contrary to reports, all F-35 jets have not been grounded. We have paused some F-35 flying as a precautionary measure while we consider the findings of an ongoing enquiry. Flight trials from @HMSQnlz continue and the programme remains on schedule #F35 @thef35 pic.twitter.com/yOOpSAFxZ0

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 11, 2018