”Sehän oli yllättävä veivaus” – STTK:n Antti Palola oli jäädä lausuntonsa vangiksi, vastaa nyt hallitukselle

”Sehän oli yllättävä veivaus. Tällainen parlamentaarinen veivaus. Ei mitään. Hallitus tekee niin kuin hallitus tekee.”

Näin tuumii STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pääministeri Juha Sipilän (kesk) torstaista ilmoitusta, että hallitus tuo työpoliittisen linjansa eduskunnan äänestykseen ja keskusteluun tiedonannon muodossa.

Taustalla on hallituksen lakihanke irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä, mitä eri ammattiliitot ovat vastustaneet erilaisilla työtaistelutoimilla. Palola korostaa, että Sipilän hallituksen ”yllättävä veivaus” ei muuta STTK:n kantaa.

”Meillä pysyy aikaisempi päätös toistaiseksi voimassa, eli me olemme esittäneet, että hallitus luopuu tästä pienten yritysten irtisanomisen helpottamishankkeesta ja että mahdolliset työllistämistä ja työllisyyttä lisäävät ja edistävät toimenpiteet valmistellaan puhtaalta pöydältä.”

Torstai-iltana hallituksen sisältä viittoiltiin Palolan Ilta-Sanomissa antamiin kommentteihin keskiviikkona ennen hallituksen ilmoitusta. Politiikan erikoistoimittaja Timo Haapalan haastattelussa Palola ennakoi, että liitot arvioivat työtaistelutoimiaan uudestaan, kunhan hallituksen lakiesitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Kysymys on periaatteellinen, sillä eduskunta edustaa kansaa ja käyttää ylintä valtaa.

”Ne (painostustoimet) koskevat sitä aikaa, kun tämä on valmistelussa. Minä luulen, että sitten me siirrymme vaiheeseen kaksi, kunhan eduskunta alkaa tätä käsitellä […] sitten meidän liitot arvioivat tämän tilanteen eri tavalla”, Palola totesi Ilta-Sanomissa.

Palola korostaa nyt Uudelle Suomelle tarkoittaneensa tilannetta, jossa laki etenee eduskuntaan normaalissa järjestyksessä, eikä takaoven kautta työpoliittiseksi linjaäänestykseksi verhottuna.

”Se mitä sanoin, päti siihen tilanteeseen, että olisi edetty normaalissa järjestyksessä. Nyt sitten pitää arvioida tämä tilanne uudelleen. En ole ehtinyt keskustella asiantuntijoiden kanssa”, Palola sanoo.

”Tämä on nyt toisenlainen tilanne. En tässä halua nyt lähteä arvioimaan, koska en ole parlamentarismin ja valtiosäännön asiantuntija. Toteaisin vain, että aika erikoistahan se on, että siellä on blanco [tyhjä] lakiesitys ja se nyt ikään kuin menee eduskunnan käsittelyyn”, hän jatkaa.

Työmarkkinatilannetta on seurannut tiiviisti myös entinen pääministeri ja keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen. Hän huomauttaa, että jos eduskunnalle ei tehtäisi tiedonantoa, epäselvä tilanne ja sen myötä työtaistelutoimet voisivat jatkua vielä kuukausia. Lain valmistelu vie vielä viikkoja ja sen jälkeen käsittely eduskunnassa vielä ”noin pari kuukautta”.

”Tämä asettaa sen periaatteen, että ei tulisi kuukausien odotusta, kunnes eduskunnan kanta selviää. Nyt selviää jo tällainen periaatteellinen kanta nopeammin”, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

”Jos joku on ajatellut, että sinne eduskunnan viimeiseen äänestykseen saakka järjestettäisiin lakkoja, eli kukaties noin kolmen kuukauden ajan, niin syntyisi melko suuria vahinkoja. Siksi on hyvä, että kaikki osapuolet tietävät, onko eduskunnassa periaatteellinen tahto”, Vanhanen arvioi tilannetta.

Vanhanen on julkisuudessa painottanut, että hallituksen ei tule taipua poliittisten työtaistelutoimien vuoksi, ja että kysymys on lopulta perustuslaillinen. Ylintä valtiovaltaa Suomessa kun käyttää perustuslain mukaan valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

”Jokainen osapuoli sitten itse arvioi, missä määrin on valmis kunnioittamaan edustuksellista demokratiaa ja missä määrin ei”, Vanhanen päättää.

STTK:n Palola sanoo, että keskusjärjestössä arvioidaan nyt Sipilän hallituksen uutta siirtoa, mutta korostaa, että ylimääräisiä kokouksia tai elimiä ei ole kutsuttu koolle. Lisäksi hän korostaa, että STTK ei lakoista päätä vaan sen jäsenliitot.

”STTK ei ole tehnyt päätöksiä työtaistelutoimista, ei niiden suunnittelusta, sisällöstä tai lopettamisesta. Se tapahtuu puhtaasti liitoissa. Nämä on pidettävä erillään. Me olemme keskustelleet ainoastaan siitä, mikä meidän liittojemme kanta on tähän hankkeeseen.”

