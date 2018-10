Demarikansanedustaja ryöpyttää: ”Hallitus leikkii irtisanomissuoja-asiassa tulella”

Sdp:n kansanedustaja Maria Tolppanen kuvailee pääministeri Juha Sipilän (kesk) ilmoitusta eduskunnalle ensi viikolla annettavasta tiedonannosta kovaksi politiikaksi.

”Tiedonannosta on äänestettävä. Samalla mitataan hallituksen luottamus. Pääministerin ilmoitus on aina kovaa politiikkaa, tosin tällä kertaa luottamuksen mittauttaminen tätä kautta on pelkkää teatteria. Meillä on enemmistöhallitus ja se saa aina eduskunnan luottamuksen. Tämä on demokratiaa. Vähemmistö eli oppositio ei pysty hallitusta kaatamaan”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Jos eduskunnan enemmistö kuitenkin äänestäisi hallitukselle epäluottamuslauseen, Tolppanen ei pidä ennenaikaisia vaaleja todennäköisinä.

” Jos hallitus kaatuu, alkavat uudet hallitusneuvottelut. Voin kertoa, että ne olisivat vaikeat ja kestäisivät pitkään, jopa kevään vaaleihin saakka. Miksikö? No siksi, että kepun kannatus on niin alhaalla, etteivät he uskalla lähteä ennenaikaisiin vaaleihin. Siniset pitävät hillotolpan niin kauan kuin suinkin on mahdollista ja kokoomuskaan ei halua nykyisellä kannatuksellaan vaaleja.”

Hallitus antaa eduskunnalle ensi viikolla tiedonannon työllisyyspolitiikasta. Osa työllisyyspolitiikkaa on niin sanottu irtisanomislaki, jolla halutaan helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

”Hallitus leikkii irtisanomissuoja-asiassa tulella. Vaikka hallitus saa luottamuksen, työkansan tuki siltä puuttuu. Jo nyt on ollut lakkoja ja lisää on luvassa. Lakot kertovat puolestaan siitä, mitä mieltä kansa oikeasti on hallituksesta”, Tolppanen sanoo.

Lue myös:

”Onko kiistely pienimpien yritysten työllistämiskynnyksen madaltamisesta enää missään mittasuhteissa?”

Sanaharkka Juha Sipilän päätöksestä: ”Poliittista teatteria ja ylimielistä huijausta”