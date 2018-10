Kannattajakortteja kiivaasti keräävä Paavo Väyrynen Ylelle: ”Tavoittelen pääministerin paikkaa”

Uutta puoluetta Seitsemän tähden liikettä perustava kansanedustaja Paavo Väyrynen uskoo saavansa tarvittavat 5 000 kannattajakorttia kokoon.

”Ollaan puolivälin paikkeilla. 5 000 korttia tarvitaan. Minulla on valtava määrä kannattajia, joista kovin monet ajattelevat, että joku muu hoitaa tämän asian. Minä yritän nyt saada ihmiset ymmärtämään, että ei niitä kortteja itsestään synny. Uskon, että niitä kyllä kertyy”, hän sanoi Ylen Perjantai-ohjelmassa.

Väyrynen linjasi Puheenvuoron blogissaan vajaa kuukausi sitten, että ellei tarvittavaa määrää kannattajakortteja saada kerätyksi kortteja lokakuun puoliväliin mennessä, ensi kevään eduskuntavaaleihin on turha osallistua.

”Aikaa ehdokkaiden asettamiseen ja vaaleihin valmistautumiseen olisi liian vähän”, Väyrynen sanoi tuolloin.

Nyt hän on toista mieltä. Vaalipäivään 14.4.2019 on huomenna sunnuntaina aikaa tasan kuusi kuukautta. Väyrynen sanoo nyt, että se on pitkä aika.

”Uskon, että saamme Manner-Suomen vaalipiireistä jokaisesta vähintään yhden kansanedustajan. Kuusi kuukautta on pitkä aika. Varsinainen vaalitoiminta on neljästä kuuteen viikkoon. Meillähän ei ole suurta kiirettä ehdokkaita kerätä, koska nyt on suuri määrä ihmisiä, jotka ovat halunneet päästä ehdokkaaksi, mutta eivät ole päässeet minkään puolueen listoille. Jos nämä henkilöt kannattavat tähtiliikkeen tavoitteita, niin me voimme ottaa heitä ehdolle. Me saamme yli puoluerajojen runsaasti hyviä ehdokkaita.”

Väyrynen huomauttaa osaavansa kampanjoida.

”Minä olen useita kertoja lähtenyt vaalikamppailuun lähes nollasta ja päässyt kakkoseksi tai kolmoseksi tai riittävään kannatukseen. Minä osaan kampanjoida ja minulla on kyky saada ihmiset liikkeelle. ”

Omaksi tavoitteekseen hän linjaa pääministeriyden.

”Olen ilmoittanut, että tarkoitukseni on ainakin pari vaalikautta olla vielä eduskunnassa, jos kannatusta ja terveyttä riittää. Se tarkoittaa sitä, että ellen vielä ensi kesän jälkeen voi olla johtamassa suurinta eduskuntapuoluetta, niin neljä vuotta myöhemmin. Silloin tavoittelen pääministerin paikkaa. Se on se paikka, mistä Suomea johdetaan. ”

Presidentinvaalikampanjassa väyrysläiset tekivät suuren loppukirin keräämällä viimeisen kuukauden aikana noin 10 000 korttia nelisivuisen vaaliliitteen avulla, kun ehdokkaaksi pääsemiseen vaadittiin 20 000 korttia.

