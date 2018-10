Antero Vartia: ”Näiden arvokkaiden oivallusten vuoksi minun on jätettävä seuraavat eduskuntavaalit väliin”

Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoo aikovansa keskittää aikansa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

”Työ on ollut inspiroivaa, ja olen yllättynyt siitä, kuinka hyvin ensimmäisen kauden oppositiokansanedustaja on saanut äänensä kuuluviin. Olen näiden vuosien aikana oppinut ja oivaltanut valtavan määrän uusia asioita. Näiden arvokkaiden oivallusten vuoksi minun on jätettävä seuraavat eduskuntavaalit väliin. En pysty ajallisesti sitoutumaan seuraavaan eduskuntakauteen, sillä aion keskittää kaiken aikani ilmastonmuutoksen torjuntaan”, Vartia kirjoittaa Facebookissa.

Hän ei kerro tulevista suunnitelmistaan vielä tarkemmin.

”Minulla ei olisi ollut mahdollisuutta ryhtyä uuteen projektiin, jos en olisi saanut toimia kansanedustajana. Kerron tulevaisuuden suunnitelmista enemmän niin pian kuin se on mahdollista.”

Aikaisemmin tällä viikolla Vartia kertoi myyvänsä osuutensa ravintola Löylystä Jasper Pääkköselle.