Hallituksen tiedonannon ryöpytys jatkuu: ”Kyse ei ole harkitusta riskistä vaan poliittisesta ilmaveivistä”

Pääministerin Juha Sipilän (kesk) päätös antaa eduskunnalle tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta saa edelleen osakseen rankkaa arvostelua oppositiosta ja ay-liikkeeltä.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kuvailee tiedonantoa ”poliittiseksi ilmaveiviksi”.

”Kyse ei ole harkitusta riskistä vaan poliittisesta ilmaveivistä, joka herättää ihastusta vihastusta. Tämä on lähinnä jatkoa hallituksen aikaisemmin käsikirjoittamalle työelämäasioiden poliittiselle teatterille”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Sdp:n kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatov puolestaan sanoo, että kyseessä on uusi ja ihmeellinen poliittinen kulttuuri.

”Tämä on uutta ja ihmeellistä poliittista kulttuuria. Eduskunnalle annetaan pääministerin tiedonanto, josta todennäköisesti seuraa luottamusäänestys sellaisesta laista, jota ei vielä edes ole eduskunnassa. Työllisyyskeskustelu on tervetullutta, mutta on epäselvää mihin tiedonannon tullessa oikeasti otetaan kantaa. Eduskunta säätää lakeja hallituksen lakiesitysten pohjalta eikä sitoudu asioihin pelkkien luonnosten perusteella”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Juha Sipilä ilmoitti torstaina, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon työllisyyspolitiikasta. Osa työllisyyspolitiikkaa on niin sanottu irtisanomislaki, jolla halutaan helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Tiedonanto tarkoittaa, että eduskunta keskustelee ilmoituksesta ja äänestää siitä sitten.

Hallituksen esitystä henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ei ole vielä annettu eduskunnalle, vaan eduskunta keskustelee ensi viikolla siitä, pitäisikö hallituksen jatkaa nykyisellä linjallaan. Juha Sipilän mukaan tiedonantokeskustelu käydään eduskunnassa tiistaina ja keskiviikkona äänestetään, jatkaako hallitus linjaansa vai ei.

Ay-liike puolestaan on tehnyt selväksi, että poliittiset lakot ja ylityökiellot jatkuvat ja laajentuvat, ellei hallitus vedä koko esitystään niin sanotusta irtisanomislaista pois.

”Kanta on edelleen, että hallituksen on luovuttava pienten yritysten irtisanomisen helpottamisesta ja että työllisyyttä ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden pohtiminen on aloitettava puhtaalta pöydältä”, Antti Palola linjasi sunnuntaina.

Tarja Filatov puolestaan sanoo, että ”viisas hallitus” aloittaisi puhtaalta pöydältä.

”Lakkoon ei koskaan ryhdytä, siihen joudutaan. Ratkaisut syntyvät yleensä parhaiten istumalla yhteisen pöydän ääreen. Neuvotteluiden tyrehdyttyä viisas hallitus aloittaisi puhtaalta pöydältä ja lunastaisi kilpailukykysopimuksen yhteydessä antamansa yhteistyölupauksen. Ratkaisut syntyvät luottamuksen ilmapiirissä - eivät julkisuustempuilla.”

