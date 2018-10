Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan hallitus vie kiistan työelämäpolitiikasta eduskunnan keskusteluun ja äänestykseen, koska ”pienestä asiasta” on tullut suuri poliittinen kysymys, jonka vuoksi sivulliset kärsivät työtaisteluiden vaikutuksista.

”Kun näin pienestä asiasta on tullut näin suuri poliittinen kysymys ja sivulliset kärsivät näistä työtaisteluista, niin otettiin käyttöön järein työkalu, mitä hallituksella on ja kysytään eduskunnan kantaa tähän kysymykseen. Ajateltiin, että on parasta, että eduskunta sanoo tässä sanansa. Suomalaisessa demokratiassa eduskunnan sana on se, joka painaa. Korkein päättävin elin Suomessa”, hän perusteli pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Hallitus antaa eduskunnalle ensi viikolla tiedonannon työllisyyspolitiikasta, jonka osa niin sanottu irtisanomislaki on. Tiedonanto tarkoittaa, että eduskunta keskustelee ilmoituksesta ja äänestää siitä sitten. Sipilän mukaan tiedonantokeskustelu käydään eduskunnassa tiistaina ja keskiviikkona äänestetään, jatkaako hallitus linjaansa vai ei.

”Jos eduskunta nyt linjaa sen, että tätä valmistelua jatketaan, niin kyllä se aika erikoista olisi, jos lähdetään eduskunnan linjausta vastoin jatkamaan poliittisia lakkoja ja työtaisteluja. Nyt on tärkeintä, että eduskunta linjaa tämän kysymyksen ja sitten palataan normaaliin arkeen”, pääministeri sanoi sunnuntaina.

”Näissä poliittisissa lakoissa on vaadittu, että hallitus lopettaa asian valmistelun. Me kysytään eduskunnassa tiistaina, pitääkö eduskunnan jatkaa. Jos keskiviikon äänestyksen jälkeen eduskunta näin toteaa, niin minun mielestä on tullut korkeimmalta poliittiselta päättäjältä vastaus. Jos eduskunta päättää, että valmistelua ei jatketa, niin silloin sitä ei jatketa”, hän jatkoi.

Pääministeri ei kuitenkaan kieltäisi poliittisia lakkoja Suomessa.

”Itse olen sitä mieltä, että kyllä poliittisia lakkoja saa Suomessakin järjestää ja siihen oikeutus, se on osa demokratiaa. Pitää olla äärimmäisen huolellinen, milloin näin järeää työkalua käytetään. Silloin kun eduskunta on asiasta lausunut, kynnyksen pitäisi olla hurjan paljon korkeammalla. Eduskuntaa vastaan ei pitäisi lakkoilla.”

Tilanteesta tekee erikoisen se, että esitystä henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ei ole vielä annettu eduskunnalle, vaan eduskunta keskustelee ensi viikolla siitä, pitäisikö hallituksen jatkaa nykyisellä linjallaan.

”Ei tässä lain yksityiskohtiin oteta kantaa. Tiedonannon tarkoituksena on nimenomaan hakea poliittinen linjaus asialle”, Sipilä kommentoi.

Hän korosti, että lain suuret linjat ovat ”kaikkien tiedossa” ja lausuntokierroksella ollut luonnos on kaikkien nähtävillä.

”Jotenkin tämä keskustelu on kääntynyt ihan päänlaelleen. Edelleenkin Suomessa pitää tämän jälkeen olla painavat syyt irtisanomiselle, tämä on hyvin pieni muutos. Eihän kukaan palkkaa työntekijää siksi, että haluaisi irtisanoa”, Sipilä huomautti.

Valtiotieteen tohtori, lakimies ja ex-diplomaatti Jukka Seppinen kysyi sunnuntaina Puheenvuoron blogissaan, onko mahdollista eriarvoistaa irtisanomisperusteita suurissa ja pienissä yrityksissä.

”Yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla sanon heti, että EI. Vain perustuslain säätämisjärjestyksessä tämä on mahdollista. Siihen en näe mahdollisuuksia”, hän vastasi omaan kysymykseensä.

Lue tarkemmin: Tutkija löysi irtisanomislaista uuden ongelman: ”Yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla sanon heti, että EI”

Sipilän mukaan yhdenvertaisuusperiaatetta on pohdittu.

”Se on juuri se kysymys, joka ollaan perustuslain näkökulmasta käyty läpi. Nyt käsittääkseni asiassa on sellainen muotoilu, että se läpäisee perustuslain käsittelyn. Luulen, että olisi vielä vaikeampaa saada tämä läpi kaikkia yrityksiä koskevana.”

Pääministerin mukaan pienten yritysten työllistämistä helpottavan lakiesityksen tausta on työaikalain käsittelyssä.

”Silloin yritettiin edistää paikallista sopimista järjestäytymättömissä yrityksissä. Tämä oli kuitenkin vielä vaikeampi asia palkansaajaliikkeelle.”

