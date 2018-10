Sasi Ylellä: Sipilän hallituksella historiallinen tehtävä – ”Aiemmin oli helppoa: markka devalvoitiin ja elettiin suruttomasti”

Hallituspuolue kokoomuksen entinen kansanedustaja, puolueen eurovaaliehdokas Kimmo Sasi arvioi tänään Ylen Ykkösaamussa, että hallitus tuskin enää vetäytyy työtaisteluita aiheuttaneesta irtisanomislaistaan. Hallitus antaa työllisyyspolitiikastaan tällä viikolla tiedonannon eduskunnalle, joka äänestää työllisyyslinjasta ja hallituksen luottamuksesta.

Nykyinen valtiosääntöoikeuden tohtoriopiskelija Sasi toteaa, että tiedonannolla on tietty psykologinen merkitys, koska jatkossa hallitus voisi sanoa ammattiyhdistysliikkeen osoittavan mieltään eduskuntaa vastaan, mikäli eduskunta työllisyyslinjan hyväksyy.

”Riita ei tällä ratkea”, Sasi kuitenkin sanoo.

Juha Sipilän (kesk) hallitus on kautensa aikana useaan otteeseen suututtanut ay-liikkeen työelämäuudistuksillaan. Matti Vanhasen toinen hallitus oli edellinen Suomen porvarihallitus. Sipilää on kuvattu erilaiseksi poliitikoksi yritysjohtajataustansa takia. Sasi kuitenkin nostaa esille myös sen, että Sipilän hallituksen tilanne on historiallisesti katsoen ainutlaatuinen.

”Sipilän hallitus on historiallisesti erilaisessa tilanteessa. Jos me ajatellaan Vanhasen kakkoshallitusta, silloinhan mietittiin, paljonko rahaa voidaan jakaa. Nyt meillä on hallitus, joka joutuu laittamaan valtiontaloutta tasapainoon, mutta ensimmäistä kertaa Suomen historiassa joutuu myöskin palauttamaan Suomen kilpailukyvyn”, Sasi sanoo.

”Aikaisemmin se oli helppoa: kymmenen vuoden välein markka devalvoitiin ja voitiin vähän elää suruttomasti. Nyt ollaan tilanteessa, että enää valuutta ei voida devalvoida ja se kilpailuetu, joka saavutettiin sillä, että markka kytkettiin hyvin edullisella kurssilla euroon, on menetetty tässä vuosien varrella. Nyt joudutaan puuttumaan myöskin työmarkkinan toimintaan, että saadaan kustannuksia alennettua. Se on oikeastaan tämän hallituksen suurin missio ja tietysti kun se tehdään historiassa ensimmäistä kertaa, se on äärimmäisen vaikeaa. Seuraavalla kerralla, ehkä kymmenen vuoden kuluttua, se saattaa olla jonkin verran helpompaa”, hän toteaa.

Kiista irtisanomislaista sataa Sasin mielestä suurimman oppositiopuolueen sdp:n laariin.

”Työsuhteen ehdot nousee keskeiseksi kysymykseksi [ensi kevään eduskunta-]vaalien yhteydessä. Sdp tästä lähinnä hyötyy – vihreät ja vasemmistoliitto tuskin”, Sasi sanoo.