Eduskunta Sauli Niinistön jyrähdyksestä: ”Olisi ollut syytä lisätä sivulause”

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo Uudelle Suomelle, että tasavallan presidentti Sauli Niinistön perustuslakiasiasta antama lausuma käsiteltiin eduskunnan puhemiesneuvostossa viime torstaina.

Presidentti Niinistö antoi lausuman toissa perjantaina hyväksyessään perustuslain muutoksen. Perustuslain kiireellisestä muuttamisesta oli äänestetty eduskunnassa saman viikon keskiviikkona. Osa asiantuntijoista katsoi, että eduskunta menetteli virheellisesti julistaessaan sekä kiireellisyyden että itse perustuslain muutoksen samalla kertaa.

Paavola sanoo, että presidentin lausumassa oli kyse selonteosta, jonka puhemies luki ennen äänestystä.

”Kun siinä puhemies totesi, että mikäli ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hyväksytään, katsotaan lakiehdotus samalla hyväksytyksi – siihen kohtaan olisi ehkä ollut syytä lisätä sivulause ’koska ei ole tehty ehdotusta lakiehdotuksen hylkäämisestä’, jotta se olisi täyttänyt sen, mitä presidentti edellytti lausumassaan”, Paavola sanoo.

”Mutta puhemies totesi torstaina, että tämäkin menettely oli sinänsä perusteltu. Mutta totta kai jatkossa, varsinkin kun on perustuslain muutoksesta tai säätämisjärjestyksestä kyse, niin kiinnitetään huomiota myös siihen, miltä tämä näyttää ulospäin. [Kansan-]edustajillehan tässä ei ollut mitään epäselvyyttä, koska tämä on se kirjoitustapa, jota meillä on noudatettu. Mutta otettiin toki vaari näistä”, Paavola sanoo.

Lausumassaan tasavallan presidentti Niinistö totesi näin:

”Istunnossa 3.10.2018 eduskunnan puhemies teki äänestysesityksen, joka päättyi: ’.. Mikäli ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hyväksytään, katsotaan lakiehdotus samalla hyväksytyksi.’ Tämän äänestysesityksen eduskunta hyväksyi”, Niinistö totesi lausumassaan.

”Perustuslain sanamuodon mukainen järjestys olisi ollut, että ensin äänestetään kiireelliseksi julistamisesta ja sen jälkeen itse ehdotuksesta. Tässä tapauksessa, kun muutosesityksiä ehdotukseen ei ollut tehty, perustuslain muutos olisi erikseen tullut todeta hyväksytyksi”, Niinistö linjasi.

Tasavallan presidentti hyväksyy kaikki eduskunnan säätämät lait. Presidentin lausuma on harvinainen tapaus ja oikeustieteen professori Pauli Rautiainen on kuvannut, että niillä on ”jykevä ohjausvaikutus”.

Perustuslain muuttaminen kiireellisessä menettelyssä liittyy tiedustelulakiin, jota ei saada voimaan ilman perustuslain muutosta.

