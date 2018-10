Jyri Häkämies MustReadille: ”Hallituksen veto ei näytä toimivan – tilanne on erittäin huolestuttava”

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää MustReadissa nykyistä työmarkkinatilannetta ”erittäin huolestuttavana”.

”Hallituksen veto ei näytä toimivan,” Häkämies arvioi lehdelle.

Ammattiyhdistysliike vastustaa työtaistelutoimilla Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikeita heikentää työsuhdeturvaa alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Useat liitot ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, jotka tuntuvat jo muun muassa EK:honkin kuuluvissa satamissa. Lakkoja järjestettiin keskiviikkona 3.10. ja elintarviketyöläiset ovat jo päättäneet uudesta lakosta, josta kerrotaan tarkemmin 26.10.

Sipilän hallitus pyrkii palauttamaan rauhan työmarkkinoille antamalla eduskunnalle tiedonannon omista työllisyystoimistaan ja irtisanomisten helpottamisesta. Sipilä sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, ettei eduskuntaa vastaan pitäisi lakkoilla. Ay-puolella taas on nähty, ettei irtisanomislaiksi kutsutun lakiesityksen eduskuntakäsittely ala vielä tällaisella ilmoituksella.

Entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri tunnistaa, että hallituksen tiedonannon ja lakiesityksen välillä on vissi ero. Varsinainen lakiesitys on hallituksella yhä kesken, eikä Häkämies pidä MustReadin haastattelussa todennäköisenä, että laki suureen saliin etenisi ennen marras–joulukuuta.

”Sen vuoksi uskon, että tilanne työmarkkinoilla voi jatkua samantyyppisenä kuin nyt vielä useita viikkoja”, Häkämies sanoo.

Luottamus on vähäistä ja Häkämies pelkääkin, että hallituksen taktiikka ei nyt pelaa, vaan lakot laajenevat.

”Tilanne on erittäin huolestuttava. Hallituksen veto ei näytä toimivan, vaan seurauksena on yhä suurempia tappioita. Toimet ovat rankempia kuin tuona ensimmäisenä lakkopäivänä, jonka hintalappu nousi meidän arviomme mukaan 50 miljoonaan euroon. Se on iso raha. Kaikin tavoin olisi syytä toimia niin, ettei lisälakkoja tule”, Häkämies toteaa.