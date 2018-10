Teollisuusliiton Aalto: Sipilän ilmoitus ei merkitse mitään – Uusista työtaistelupäivistä ilmoitetaan pian

Juha Sipilän hallituksen siirto tuoda irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä eduskuntaan hallituksen tiedonannon avulla ei vakuuta Teollisuusliiton puheenjohtajaa Riku Aaltoa.

Teollisuusliiton hallitus on koolla jälleen perjantaina ja kokouksen jälkeen on tarkoitus ilmoittaa myös uusista päivämääristä työtaistelutoimille.

”Kyllä. Mutta en lähde vielä spekuloimaan, mihin ajankohtaan uudet toimet kohdistuvat. Katsotaan hallituksen päätökset ensin ja sitten sen jälkeen kerrotaan, mitä päätöksiä tehtiin”, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto on julistanut aiemmin ylityökiellon, joka on voimassa toistaiseksi.

Pääministeri Sipilä (kesk) kertoi Ylen radion Pääministerin haastattelutunnilla, että eduskuntaa vastaan ”ei pitäisi lakkoilla”. Kansanedustaja, ex-pääministeri Matti Vanhanen (kesk) arvioi Uudelle Suomelle perjantaina, että tiedonannon avulla koko eduskunnan tahto halutaan saada ilmaistuksi nopeasti ennen kuin hallituksen varsinainen lakiesitys on valmis, jotta tilanne työmarkkinoilla rauhoittuisi.

Aallon vastauksen perusteella hallituksen toiveen voisi kuitata tyhjäksi.

”Meidän näkökulmastamme tiedonanto ei merkitse mitään. Varsinaista lakiesitystä ei vielä ole annettu eduskunnalle. Tuleviin järjestöllisiin toimiimme se ei vaikuta millään tavalla”, Aalto sanoo.

”Meidän silmiimme tämä näyttää siltä, että halutaan siirtää keskustelu tästä varsinaisesta asiasta eli irtisanomissuojan heikennyksestä poliittisiin lakkoihin tai mielenilmauksiin ja tällä tavalla paheksua niitä”, hän jatkaa.

Aalto korostaa, että kun lakiesityksen varsinainen eduskuntakäsittely alkaa, lakiin saattaa eri valiokuntien käsittelyssä tulla muutoksia. Silloin vaikuttamiskeinoja ovat ”asiantuntija- ynnä muut kuulemiset”.

”Tässä tapauksessa me yritämme vaikuttaa koko asiaan poliittisilla mielenilmauksilla. Kun varsinaista hallituksen esitystä ei eduskunnalle ole annettu, meidän näkemyksemme on se, että meillä on demokraattinen oikeus oma mielipiteemme tästä ilmaista”, Aalto toteaa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto kuuluu myös keskusjärjestö SAK:n hallitukseen ja sille asioita valmistelevaan työvaliokuntaan. SAK on korostanut, että se on valmis keskustelemaan Sipilän hallituksen kanssa uusista työllisyystoimista vasta kun pöytä on putsattu nykyisestä irtisanomislaiksi kutsutusta lakiesityksestä.