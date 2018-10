Li Andersson: ”Käsittämätön ajatus – Olen järkyttynyt Juha Sipilän demokratiakäsityksestä”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson on pääministeri Juha Sipilän (kesk) kanssa jyrkästi eri mieltä hallituksen tiedonannon vaikutuksesta ay-liikkeen oikeuteen lakkoilla.

Sipilä totesi viikonloppuna Ylen haastattelussa, että jos hallituksen työllisyyspolitiikka ja esitys irtisanomislaista saavat eduskunnan tuen keskiviikon luottamusäänestyksessä, ei poliittisten lakkojen pitäisi jatkua. ”Eduskuntaa vastaan ei pitäisi lakkoilla”, Sipilä linjasi pääministerin haastattelutunnilla.

“Seurattuani maamme pääministerin viikonlopun aikana antamia lausuntoja en voi todeta kuin, että olen todella järkyttynyt Juha Sipilän demokratiakäsityksestä”, Li Andersson kommentoi sosiaalisessa mediassa.

”Sipilä on viikonloppuna linjannut, että mikäli eduskunta keskiviikkona äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, silloin hän odottaa että ay-liike lopettaa protestoinnin. Toisin sanoen: mikäli eduskunnan enemmistö on jotain mieltä, pitäisi kansalaisyhteiskunnan olla hiljaa. Tämä on aivan vieras ja käsittämätön ajatus, joka tarkoittaisi enemmistön diktatuuria.”

Anderssonin mielestä on selvää, että kansalaisyhteiskunta saa ottaa kantaa ja ilmaista mielipidettään ”asiasta kuin asiasta, riippumatta siitä mitä eduskunnan enemmistö sanoo”.

”Moniäänisissä demokratioissa oikeus ilmaista mielipidettään ja kantojaan ei todellakaan millään tavalla ole sidoksissa siihen, mitä enemmistö valtaa pitävistä milloinkin ovat mieltä.”

Li Andersson toteaa todella toivovansa, että liitot jatkavat omaa protestointiaan irtisanomissuojan heikentämistä vastaan.

”Koko luottamusäänestys ei ole mitään muuta, kuin pääministerin poliittinen temppu jolla hän yrittää saada hallituspuolueiden rivit suoriksi ja luoda painetta ay-liikkeen suuntaan.”

LUE LISÄÄ: Nyt tuli Juha Sipilän perustelu: ”Otettiin käyttöön järein työkalu, mitä hallituksella on”

Pääministeri Sipilä kommentoi Ylellä viikonloppuna muun muassa seuraavasti.

”Jos eduskunta nyt linjaa sen, että tätä valmistelua jatketaan, niin kyllä se aika erikoista olisi, jos lähdetään eduskunnan linjausta vastoin jatkamaan poliittisia lakkoja ja työtaisteluja. Nyt on tärkeintä, että eduskunta linjaa tämän kysymyksen ja sitten palataan normaaliin arkeen.”

”Itse olen sitä mieltä, että kyllä poliittisia lakkoja saa Suomessakin järjestää ja siihen oikeutus, se on osa demokratiaa. Pitää olla äärimmäisen huolellinen, milloin näin järeää työkalua käytetään. Silloin kun eduskunta on asiasta lausunut, kynnyksen pitäisi olla hurjan paljon korkeammalla. Eduskuntaa vastaan ei pitäisi lakkoilla”, Sipilä jatkoi.

Alla Anderssonin päivitys.

LUE LISÄÄ:

Nyt tuli Juha Sipilän perustelu - Yle: ”Otettiin käyttöön järein työkalu, mitä hallituksella on”

Tutkija löysi irtisanomislaista uuden ongelman: ”Yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla sanon heti, että EI”