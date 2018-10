Arno Kotro: Suomi kohtelee inttiä käyviä jopa törkeästi – ”Tilanne on häpeällinen”

Opettaja-kirjailija Arno Kotro kirjoittaa blogissaan varusmiesten taloudellisesta ahdingosta.

”Tilanne on sanalla sanoen häpeällinen. Ensimmäisen puolen vuoden ajan varusmies saa päivärahaa 5,10 euroa. --- Jos varusmies tekee lomapäivänä pääkaupunkiseudulla yhden seutuliikennematkan bussilla (4,20 e), loppupäiväksi jää 90 senttiä. Kaksi matkaa vie jo konkurssiin. Jos hän asuu yksin, päiväraha ei riitä ruokaan, ei kotivakuutukseen, ei puhelinlaskuun...” Kotro kirjoittaa.

Kotron mielestä pieni päiväraha asettaa varusmiehet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, kun taloudellinen pärjääminen on kiinni perheen varallisuudesta.

”Valitettavasti voikin tiivistää, että mikään yksittäinen instituutio ei tuota yhteiskuntaan niin paljon eriarvoisuutta kuin Puolustusvoimat”, Kotro kirjoittaa.

”Välillä ministerien toiminta varusmiehiä vastaan on suorastaan törkeää. Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre piti aikoinaan tärkeänä, että palvelusajalta ei kerry eläkettä – vaikka samalla päätettiin, että eläke karttuu kun opiskelee, hoitaa kotona lapsia tai on ansiopäivärahalla työttömänä. Puolustusministeri Elisabeth Rehn puolestaan poisti kotiuttamisrahan, joten palveluksen päätteeksi varusmiehet putoavat tyhjän päälle”, Kotro kritisoi.

Hän huomauttaa, että muissa Pohjoismaissa päivärahat ovat noin kolminkertaiset Suomeen verrattuna. Kotron mielestä ”kotiuttamisrahan palauttaminen, päivärahojen korottaminen kohtuullisiksi ja eläkekertymän käyttöönotto eivät maksaisi mahdottomia”.

”Varusmiesten onneton tilanne ei vain näytä kiinnostavan ketään, olipa taloudessa hyvät tai huonot ajat tai puikoissa mikä hallitus ja eduskunta hyvänsä”, Kotro sanoo ja kehottaa varusmiehiä boikotoimaan inttiä.

Kotro on jo pitkään kritisoinut Suomen asevelvollisuutta epätasa-arvoiseksi. Kotro on muun muassa aiemmin kirjoittanut, että ”sukupuolitettu asevelvollisuus on kaikkein ilmeisin yhdenvertaisuusongelma”.

Lue myös:

Ammattisotilas vastaa asevelvollisuutta kritisoivalle tutkijalle: ”Lähtökohtana kova aseellinen ja henkinen suorituskyky”

Arno Kotro: Suomen verotuksessa epäterve viesti – ”Armottomimmin kiinni työtuloissa”

Sanni Grahn-Laasosen haukuttu lukiokokeilu etenee: ”Palaute hyvää – osa opettajista pelkää”