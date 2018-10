Ministeri: Pullonpalautuksen laajennus jo käynnissä Suomessa – Myös mehupulloihin halutaan pantti

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) kertoo, että juomapullojen panttipalautusjärjestelmän laajennusta koskeva prosessi on käynnissä.

Keskustalainen kansanedustaja Anne Kalmari ehdotti panttipalautusjärjestelmän laajentamista hiljattain kirjallisessa kysymyksessään.

”Suomalainen pantillisten pullojen palautusjärjestelmä toimii erinomaisesti. Pantilliset juomapakkaukset palautuvat kiertoon noin 90-prosenttisesti, mikä on maailmanlaajuisesti huikea saavutus: Materiaalien kierto on tärkeä ympäristöteko ja kiertotalous on Suomen ylpeydenaihe. Kuitenkaan kaikki juomapullot eivät pantillisiksi kelpaa. Suuri osa mehu-, öljy-, etikka- jne. pakkauksista on selkeästi kierrätettävissä olevia materiaaleja, jotka voisivat muotonsa puolesta olla helposti osa panttijärjestelmää”, Kalmari totesi.

Ministeri Tiilikainen on nyt vastannut Kalmarin kysymykseen. Tiilikaisen mukaan panttijärjestelmän laajentaminen koskemaan esimerkiksi mehupulloja on jo käynnissä. Kuitenkaan palautusjärjestelmää ei Tiilikaisen mukaan voida helposti muokata ottamaan vastaan muita elintarvikepakkauksia kuin juomapakkauksia eli esimerkiksi etikka- ja öljypulloja.

”Suurin palautusjärjestelmä, Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA, on valmistelemassa hakemusta tuottajavastuupäätöksen muuttamiseksi siten, että sen toiminta laajenisi myös muihin kuin tullitariffiluokan 22 juomapakkauksiin, sillä myös muiden, kuten tiiviste- ja täysmehujen pakkausten tuottajat ovat olleet kiinnostuneita liittymään pantilliseen palautusjärjestelmään. Uusia juomapakkauksia koskisivat palautusjärjestelmän nykyiset materiaalivaatimukset, jolla varmistettaisiin pakkausten kierrätettävyys ja korkea jalostus- ja materiaaliarvo. Palautusjärjestelmä on suunniteltu juomapakkauksille, eikä se pystyisi, ilman suuria muutoksia nykyiseen järjestelmään, ottamaan vastaan muita elintarvikepakkauksia. Siten jatkossa voisivat myös muut kuin juomapakkausten valmisteveron piiriin kuuluvien juomapakkausten tuottajat liittyä PALPAn pantilliseen palautusjärjestelmään”, Tiilikainen kirjoittaa vastauksessaan.

Palautusjärjestelmän laajentaminen nousi esiin myös tänään julkistetussa Muovitiekartta Suomelle -raportissa, jossa kootaan ehdotuksia Suomelle muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Yksi mahdollisuus olisi laajentaa nykyistä panttipalautusjärjestelmää, raportissa todetaan.

”Esimerkiksi muovipullojen tehokas kierrätys Suomessa perustuu pantilliseen palautusjärjestelmään, johon liittymällä juomapakkausten markkinoille saattajat välttyvät juomapakkausverolta ja täyttävät tuottajavastuuvelvoitteensa”, raportissa sanotaan.

Raportissa yksi toimenpide-ehdotus on, että tarvetta ja mahdollisuuksia panttijärjestelmän laajentamiseen arvioidaan.

