Menestyneimpiin suomalaiskirjailijoihin lukeutuva Arto Paasilinna on kuollut, kustantamo WSOY kertoo.

Kustantamo kertoo saaneensa suru-uutisen tänään tiistaina. Paasilinna oli syntynyt vuonna 1942. Hän oli lähtöisin Kittilästä ja toimi nuoruudessaan toimittajana ja päätoimittajana muun muassa Warkauden Lehdessä, Apu-lehdessä ja Suomen Kuvalehdessä.

Paasilinna on kirjoittanut yli 30 romaania ja hänen teoksiaan on käännetty kymmenille kielille. Hänet on palkittu muun muassa Pro Finlandia -mitalilla teoksestaan Jäniksen vuosi.