Lasse Laatunen Ylellä: Juha Sipilä sanoi juuri jotain hyvin merkittävää – Irtisanomislaista ”on ulospääsytie”

Irtisanomislakikiistassa vahvasti profiloitunut EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen pitää merkittävänä pääministeri Juha Sipilän (kesk) eilistä avausta Ylen A-studiossa. Sipilä ehdotti suurimman oppositiopuolueen sdp:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle, että palattaisiin irtisanomislakikiistan alkujuurille. Lasse Laatunen sanoi tänään Ykkösaamussa näkevänsä, että Sipilän ehdotus on ulospääsytie riidasta.

Hallitus haluaa laskea työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista. Ay-liike on vastustanut hanketta voimallisesti työtaisteluilla. Tämän seurauksena hallitus on tuonut eduskuntaan tiedonannon lakihankkeesta ja työllisyyspolitiikastaan. Tiedonannosta keskusteltiin eduskunnassa eilen ja äänestys on luvassa tänään. Hallituksen odotetaan saavan eduskunnalta luottamuksen.

Sipilä ja Rinne olivat eilen Ylen A-studion vieraina. Sipilä sanoi keskustelussa näin:

”Tämän koko niin sanotun kiistan alkujuuri on siellä, kun työaikalakia sorvattiin. Tavoittelimme sitä, että työaikalakia pääsisi soveltamaan myöskin ne työpaikat, ne työnantajat ja työntekijät, jotka eivät kuulu liittoihin. Tästä emme päässeet sopimukseen.”

”Antti, mullakin on ratkaisuehdotus. Palataan tähän alkuperäiseen lakiehdotukseen, eli yksinkertaisesti työaikalain joustoja, esimerkiksi työaikapankkeja ja niin edespäin, saataisi soveltaa vaikka ei kuuluisi työantajaliittoon tai ei kuuluisi työntekijäliittoon. Viedään tämä alkuperäinen asia, jota valmisteltiin puolitoista vuotta yhdessä kolmikannassa, se päätyi siellä riitaan, mutta huomattavasti merkityksellisempi asia kuin se, mistä nyt puhutaan. Kyllä tässä nyt ammutaan tykillä kärpästä tässä asiassa, kun tästä on tullut tällainen kysymys. Mutta palataan tähän ja muutetaan se eduskunnassa, niin siinähän meillä on ratkaisu. Minulla riittää joustoa kyllä.”

Laatunen sanoi tänään Ykkösaamussa, että Sipilä tarjosi vaihtoehtoa kiistellylle irtisanomislaille.

”Näen, että tässä on ulospääsytie. Eilen illalla A-studiossa pääministeri Sipilä sanoi sen aika selvästi julki. Hän ehdotti Antti Rinteelle, että palataan tämän irtisanomisriidan alkulähteille eli työaikalakiin ja muutetaan sitä. Mielestäni tämä on oikeaa lainsäädäntöä: tehdään työnantajista yhdenvertaisia”, Laatunen sanoi.

Sipilä ehdotti asiaa Rinteelle useaan otteeseen. Keskustelun lopuksi hän jopa tarjosi Rinteelle ”kättä päälle” sopimusta asiasta. Rinne ei tarttunut Sipilän ehdotukseen eikä pääministerin ojennettuun käteen. Laatunen arvelee tämän johtuvan siitä, ettei Rinne tarkalleen tiennyt, mistä on kyse ja katsoi, ettei sdp ole riidassa suora osapuoli.

Laatusen mielestä Sipilän avaus oli ”niin merkittävä”, että siihen on syytä tarttua.

Ykkösaamussa Laatusen kanssa keskustelemassa ollut kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanoi, että Sipilän ehdottama kompromissi on lupaava. Siitä pitää Vartiaisen mukaan kuitenkin neuvotella tarkemmin jossain muualla kuin julkisuudessa.

Heinäkuussa 2017 kerrottiin, että kaikki hallituksen työaikalakiryhmässä olleet työmarkkinajärjestöt jättivät lakiluonnokseen eriävän mielipiteen. Lue tarkemmin: EK, SAK, STTK, Akava – Kaikki järjestöt jättivät eriävän mielipiteen hallituksen työaikalaista

”Hallitus oli sopinut työmarkkinajärjestöjen kanssa kunnioittavansa kolmikantaisen työryhmän yksimielistä mietintöä. Olen pettynyt, ettei työryhmä tällaista saanut aikaan. Hallituksen tehtäväksi jää nyt ratkoa ne kohdat, joista työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen, sillä työaikalaki on uudistettava”, kommentoi työministeri Jari Lindström (sin) tuolloin.

Eriävän mielipiteen jättivät Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Akava.

Suurin kiista koski nimenomaan paikallista sopimista. Nykyisen lain mukaan järjestäytymätön yritys voi sopia paikallisesti vain säännöllistä työaikaa koskevista joustoista, mihin Suomen Yrittäjät (SY) on toivonut laajennuksia. SY haluaa käytäntöjen yhdenmukaistamista riippumatta siitä, ovatko yritykset tai työntekijät liittojen jäseniä.

Palkansaajapuolella toiveet on nähty keinona murentaa yleissitovaa järjestelmää. SAK varoitti tästä hallitusta keväällä 2018.

Lue tarkemmin: SAK varoittaa hallitusta: TES:ien ”ohituskaistalla” olisi ”vakavia seurauksia työmarkkinarauhalle”

Hallitus julkisti hiljattain työaikalakiesityksensä:

Suomalaisten työaika menossa uusiksi: ”Pakottavaa oikeutta” – työehtosopimus ei voi enää kävellä yli

Työpäivä 19 h, ylityökorvaus 0 € – Tehy: Näin hallituksen ajama ”halpuuttamistyöaika” toimii

