Sdp:n Ville Skinnarin vanha lausunto irtisanomisista leviää – ”Valheellista ja väärää tietoa”

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari pahoittelee Uuden Suomen haastattelussa tilannetta, jossa hänen vanhaa kannanottoaan irtisanomisten lainsäädäntöön on ryhdytty levittämään erityisesti Twitterissä.

Skinnarin lausunto nousi esiin myös eilen eduskunnan keskustellessa hallituksen työllisyyspolitiikkaan ja niin sanottuun irtisanomislakiin liittyvästä tiedonannosta.

Kyse on Skinnarin kesällä 2017 pitämästä puheesta, josta sdp julkaisi tiedotteen. Siinä Skinnari puhuu ”pienistä mikroyrityksistä” irtisanomisten helpottamisen osalta ja samalla esittää tiukennuksia suurten yritysten irtisanomisiin.

”Puhuin yksinyrittäjistä ja 1–4 hengen yrityksistä ja lisäksi laajemmin siitä tasapainosta, eli ehdotin tiukennuksia suurten yritysten irtisanomiskynnykseen”, Skinnari sanoo nyt.

Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma totesi eduskuntakeskustelussa eilen näin:

”Arvoisa puhemies! Edustaja Skinnarihan oli vuosi sitten tämän puheenvuoron käyttäessään sitä mieltä, että kannattaisi tämmöinenkin vaihtoehto selvittää, ja nyt se on selvitetty. Hallitus on tehnyt oikein kaksi tutkimusta asiasta. Molemmat päätyvät samaan havaintoon, että tällä ei ole työllisyysvaikutusta. Edustaja Skinnari on riittävän viisas, että hän ymmärtää tehdä johtopäätöksiä, kun saa vastauksia niihin kysymyksiin, joita on esittänyt, toisin kuin hallitus, joka vie tätä omista poliittisista syistään johtuen eteenpäin väen väkisin senkin jälkeen, kun on todettu näissä tutkimuksissa, että työllisyysvaikutuksia ei ole.”

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvakaappauksia ja todettu, että Skinnarikin kannatti irtisanomisten helpottamista pienissä yrityksissä vielä vuosi sitten. Tätä viestiä ovat jakaneet Twitterissä muun muassa pääministeri Juha Sipilän (kesk) avustajat ja useampi hallituspuolueiden kansanedustaja. Lisäksi Skinnari kertoo pettyneensä siihen, että Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on myös esittänyt Skinnarin mukaan harhaanjohtavia tulkintoja. Pentikäinen on Skinnarin mukaan jopa heittänyt, että Skinnarin lausunnot olisivat toimineet pohjana koko irtisanomislaille.

”Kai Suomeenkin on tullut tällainen fake news -politiikka, jossa levitetään valheellista ja väärää tietoa”, Skinnari sanoo.

Hallituksen hankkeella helpottaa irtisanomisia alle 10 hengen yrityksissä ei Skinnarin mielestä ”ole mitään tekemistä” hänen oman avauksensa kanssa. Skinnari aikoo painaa punaista nappia, kun eduskunta tänään äänestää hallituksen työllisyyspolitiikkaa koskevasta tiedonannosta ja samalla hallituksen luottamuksesta.

Skinnari sanoo olevansa edelleen sitä mieltä, että yhden hengen yritysten tilannetta olisi pyrittävä helpottamaan katsomalla asiaa kaikilta kanteilta. Hän mainitsee, että arvonlisäverorajan korottaminen ja verohelpotus ensimmäisen työntekijän palkkaamista varten olisivat varteenotettavia vaihtoehtoja.

