Petteri Orpo lipsautti ”vähän huonommat kyvyt” – Selventää nyt mitä oikein tarkoitti

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) katsoo, että työtaistelutoimet hallituksen kaavailemaa lakia pienten irtisanomissuojan keventämistä vastaan eivät ole oikeassa mittasuhteessa. Hän toivoo, että ”nyt kunnioitetaan” eduskunnan äänestystulosta ja hallituksen saamaa luottamusta.

Eduskunta äänesti tänään hallituksen tiedonannosta, joka käsitteli irtisanomislaiksikin kutsutun toimen valmistelua sekä laajemmin hallituksen työllistämispolitiikkaa. Orpo korostaa, että tiedonanto tarjosi foorumin käydä keskustelua aiheesta, josta väitellään kiihkeästi.

Kiihkeän väittelyn tuoksinnassa myös Orpolle itselleen sattui lipsahdus, kun hän erehtyi sanomaan, että jatkossa työpaikan voisi saada ”vähän huonommillakin kyvyillä”.

”Haluan heti korjata – ja korjasin sen myöskin siinä heti tämän oman sanavirheeni – että tarkoitin huonommilla edellytyksillä työmarkkinoilla olevat työntekijät voivat työllistyä paremmin, jos irtisanomiskynnys ei ole niin korkealla”, Orpo kertoo.

Millaisia työntekijöitä ovat nämä työmarkkinoilla huonommilla edellytyksillä olevat henkilöt?

”Esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet pitkään työttöminä tai sellainen nuori, joka on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaaran alaisena tai ei ole paljon koulutusta. Tämä voisi olla iso mahdollisuus heille päästä töihin. Nythän me olemme lähellä sitä tilannetta, että työnantajat uskaltavat palkata vain niin sanotusti täydellisiä työntekijöitä, joista he voivat olla varmoja, että hommat sujuvat. Jos irtisanomisen kynnys lasketaan, niin useampi saisi mahdollisuuden”, hän jatkaa.

”Missään tapauksessa en puhu mistään huonommista työntekijöistä”, Orpo painottaa.

Keskiviikkona ammattiliitot JHL, Tehy ja Super ilmoittivat uusista työtaistelutoimista. Orpo katsoo, etteivät työtaistelutoimet ole enää missään suhteessa niihin vaikutuksiin, joita irtisanomisen keventämisellä pienissä yrityksissä olisi. Samalla hän syyttää ay-puolta pelottelusta, kun se on leimannut lakihankkeen ”pärstäkerroinlaiksi”.

”Minusta koko tämä keskustelu on ylimitoitettua. Pelotellaan pärstäkertoimen mukaan irtisanomisella ja sehän ei ole totta. Se on väärin sanottu. Ei Suomessa voi jatkossakaan irtisanoa ketään pärstäkertoimen mukaan, vaan pitää olla perusteet. Siihen nähden työtaistelutoimet ovat mielestäni ylimitoitettuja”, Orpo toteaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ehdotti tiistaina Ylen A-studiossa kompromissiratkaisua, jossa pienten yritysten irtisanomiskynnyksen keventämisen sijaan edistettäisiin paikallista sopimista.

Orpo katsoo, että tämä voisi olla ”yksi ratkaisun avain”, mutta korostaa, että hänellä on edelleen yksi kova ehto asialle.

”Nyt esille on noussut uudelleen meidän voimakkaasti ajamamme paikallisen sopimisen edistäminen. Se on hallitusohjelman mukainen, se on voimakas keino ja toteutettavissa. Mielestäni se on yksi tällainen ratkaisun avain”, Orpo arvioi.

”Mielestäni on ehdotonta, että henkilöstö yrityksissä voi itse valita, kuka heitä edustaa. Eli ei ole pakko kuulua liittoon. Tähän tämä viimeksikin kaatui”, hän linjaa.