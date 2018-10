Juha Sipilä nostaa esiin kolmikantariitelyn – ”Lakoilla vastustetaan politiikkaa, joka on tuonut Suomeen uusia työpaikkoja”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) toistaa jälleen, että irtisanomislaiksi kutsutun hallituksen lakihankkeen taustalla on neuvottelu työaikalaista.

Sipilä jatkaa näin linjaansa, jonka hän aloitti Ylen A-studiossa maanantai-iltana. Tuolloin hän tarjosi kättä päälle -sopimusta suurimman oppositiopuolueen sdp:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle siitä, että irtisanomislain sijaan palattaisiin työaikalakineuvotteluihin. Hallituksen tahto olisi ollut, että työaikalakia pääsisivät soveltamaan myös ne työpaikat, ne työnantajat ja työntekijät, jotka eivät kuulu liittoihin. Kyse on paikallisesta sopimisesta.

Kolmikantaisissa työaikalakineuvotteluissa työmarkkinajärjestöt päätyivät umpikujaan. Työntekijäpuoli olisi halunnut, että paikallisesti neuvottelemassa olisi aina luottamusmies eli ammattiliiton jäsen. Suomen Yrittäjät halusi, että liittoon kuulumattomassa yrityksessä neuvottelija olisi voinut olla liittoon kuulumaton luottamusvaltuutettu. Tämä kysymys oli sekä yrittäjille että ammattiliitoille niin periaatteellinen, että kolmikantatyöryhmä päätti työnsä riitaisana.

Sipilä perustelee nyt irtisanomislakia kolumnissaan näin:

”Nykyisen esityksen taustalla ovat jo aiemmin epäonnistuneet kolmikantaneuvottelut työaikalaista. Koska työaikalaissa ei päästy yhteisymmärrykseen, hallitus päätti tehdä tällaisen pienemmän toimen, jonka tarkoitus on vähentää työntekijän palkkaamisesta pienille yrityksille koituvaa riskiä.”

Sipilä toteaa, että myös pienten yritysten irtisanomiskynnystä laskevaa lakiehdotusta käsiteltiin kolmikantaisesti, joskin epävirallista tietä.

”Hallitus on valmistellut työmarkkinoihin liittyvän lainsäädännön yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tätäkin esitystä valmistellessa kokoontui kolmesti epävirallinen kolmikantainen työryhmä, mutta ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen asiassa”, Sipilä kirjoittaa.

Pääministeri myös kokee, että hallituksen vastaantulo lakihankkeessa ”on jäänyt pienemmälle huomiolle” julkisessa keskustelussa.

”Hallitus tuli tässä asiassa jo käytännössä puoliväliin vastaan. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus teki esitykseensä merkittäviä muutoksia kompromissiratkaisuna. Yritysten kokorajaa laskettiin alle 20 hengen yrityksistä alle 10 hengen yrityksiin. Lisäksi hallitus haluaa parantaa irtisanottujen työntekijöiden asemaalaskemalla työttömyysturvan karenssia kolmesta kahteen kuukauteen. Jatkossa henkilöperusteisesti eli kansan kielellä oman toimintansa takia irtisanottu työntekijä alkaisi saada työttömyysturvaa nykyistä aiemmin. Hallitus valmistelee ripeästi esityksen loppuun ja tuo sen eduskuntaan”, Sipilä kirjoittaa.

”Tämä vastaantulo ei riittänyt ammattiliitoille. Julkisuudessa työmarkkinatoimien on kerrottu olevan laajempi protesti hallituksen työllisyystoimia vastaan. Poliittisilla lakoilla vastustetaan politiikkaa, joka on tuonut Suomeen tutkitusti useita kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Suomen työllisyysaste on nyt paras kolmeenkymmeneen vuoteen”, Sipilä jatkaa.

Hallitus toi eduskuntaan tiedonannon irtisanomislaista ja työllistämispolitiikastaan aikomuksenaan rauhoittaa työtaisteluita, joita ammattiliitot ovat aloittaneet vastalauseena lakihankkeelle. Eduskunta äänesti eilen keskiviikkona luottamuksen hallitukselle asiassa.

