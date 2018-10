Poliisi: Tesoman surma siirtyy nyt syyteharkintaan – tutkittu murhana

Sisä-Suomen poliisi tiedottaa saaneensa päätökseen Tesoman henkirikostutkinnan ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Henkirikos tapahtui 28.–29.12.2014. Poliisi tutki asiaa murhana tekopaikalla tehtyjen havaintojen perusteella.

”Esitutkinnan aikana kerättiin Tesomalta lähes tuhat DNA-näytettä alueen miehiltä. Paikkatutkinnassa talteen otettuja näytteitä voitiin verrata massaotannassa saatuihin dna-näytteisiin ja näin kaikille muille taltioiduille esineille, paitsi 3.1.2015 läheisestä metsästä löytyneille puukolle ja tupelle, voitiin osoittaa esineen jättäjä ja sulkea heidät pois tutkinnasta”, poliisi kertaa.

”29.03.2018 epäilty halusi tulla kertomaan osuudestaan poliisille ja näin mainitusta puukosta ja tupesta löytynyt DNA kohtasi omistajansa. Epäilty on kertonut lyöneensä uhria puukollaan”, poliisi toteaa.

Poliisille selvisi esitutkinnan aikana myös toinen uhriin kohdistunut rikos, joka on tutkittu epäiltynä törkeänä pahoinpitelynä.

”Uhri on ilmoittanut, että häntä on puukotettu Lempäälässä yksityisasunnossa. Teko on sattunut 7.12.2014. Jostakin syystä uhri ei kuitenkaan käynyt lääkärissä, eikä tullut tekemään poliisille asiasta varsinaista rikosilmoitusta. Vammat ovat jääneet ilmeisen vähäisiksi. Tästä teostä epäillään vuonna 1970 syntynyttä Lempäälässä tuolloin asunutta naista. Hän on kiistänyt rikoksen”, poliisi kertoo.

Myös tämä pahoinpitelytapaus siirtyy nyt syyteharkintaan.