”Miksi järeä ase suunnataan nyt sairaimpien hoitamiseen?” – Sairaalapomolta havahduttava kysymys Ylellä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen hämmästelee, miksi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton julistama kaksipäiväinen poliittinen lakko kohdentuu maakunnan sairaimpiin ihmisiin. Lakko kohdentuu ruokapalveluihin ja siivoukseen päiväkodeista vanhuspalvelun yksiköihin.

”Suoraan sanoen on pakko kysyä, että onko tässä harkintakyky jossain suunnassa pettänyt”, Kinnunen sanoo Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

”Nimenomaan kohde ja ajoitus on erittäin hankala ja erikoinen. Itse ajattelen sillä tavalla, että jos lainaan [SAK:n puheenjohtaja] Jarkko Elorannan lausuntoa, että poliittinen lakko on järeimpiä aseita, mitä työmarkkinajärjestöillä on käytettävissä, niin miksi ihmeessä suunnata se vaikka nyt tässä meidän tapauksessa maakunnan kaikkein sairaimpien ja kärsivien ihmisten hoitamiseen. Tämä joka tapauksessa vaikeuttaa arjen pyörittämistä”, hän jatkaa.

Kinnunen korostaa, että poliittisesta lakosta huolimatta ”potilasruokailut toteutuvat normaalilla tavalla, ja myöskin äidinmaitokeskuksen toiminta on turvattu”. Lakko kuitenkin iskee keskussairaalan henkilöstöravintolaan ja kahvioon. Kinnusen mukaan ravintolaa käyttää päivittäin 700-900 ihmistä, mutta erityisen ikävänä hän pitää keittolounastakin tarjoavan kahvila Paussin sulkemista lakon vuoksi.

”Kun ihmiset tulevat pitkien matkojen päästä tutkimuksiin ja hoitoihin tai tapaamaan läheisiään sairaalassa, niin sen mukaan ottaminen [lakkoon] ihmetyttää todella”, Kinnunen sanoo.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pahoittelee Kinnuselle tilannetta Ylellä.

”Me olemme todella pahoillamme siitä, että joudumme tällaisiin toimenpiteisiin Sipilän hallituksen politiikan takia. Mutta kun ei mene hyvällä perille, niin joudumme menemään nyt tällä tavalla eteenpäin”, Niemi-Laine sanoo.

Hän korostaa, ettei lakon taustalla ole pelkästään lainsäädännön arviointineuvostolle eilen toimitettu lakiluonnos irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä, vaan hallituksen toimista kokonaisuutena.

