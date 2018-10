Tuomio tuli: Ilja Janitsikinille 1 v 10 kk ehdotonta

Helsingin käräjäoikeus kertoo tuominneensa Ilja Janitskinin yhden vuoden kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16 eri teosta liittyen MV-lehden toimintaan. Kolmen syytekohdan osalta syyte on hylätty. Käräjäoikeus on lisäksi tuominnut Johan Bäckmanin yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi MV-lehden keskustelufoorumin ylläpitäjä ja Janitskinin sijaisena toiminut henkilö tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Yhden vastaajan osalta syyte on hylätty.

Vastaajat on tuomittu korvaamaan asianomistajille aiheuttamansa vahingot. Yhteensä vahingonkorvauksia ja hyvityksiä on tuomittu maksettavaksi noin 136 000 euroa.

Kysymys on Janitskinin osalta ollut MV-lehden ja Uber Uutisten toiminnassa tehdyistä teoista. Käräjäoikeus on katsonut hänen vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 olleen kyseisten verkkojulkaisujen omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä niiden sisällöstä vastannut henkilö.

”MV-lehdessä on julkaistu lukuisia asianomistajia loukkaavia sekä rasistisia kirjoituksia. Kirjoitukset ovat sisältäneet valheellisia tietoja ja halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita. Näiden kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä. Kirjoitukset ovat leimanneet ja halventaneet asianomistajia äärimmäisen loukkaavalla tavalla. Kysymys on ollut niin olennaisista kunnian loukkaamisista, että sananvapauteen puuttuminen on ollut niihin nähden perusteltua. Toiminnan motiivina on ollut henkilöiden maineen tuhoaminen ja ammattitaidon kyseenalaistaminen julkisuudessa. Käyttämällä toiminnassa verkkojulkaisuja, on asianomistajiin kohdistunut toiminta pyritty joukkoistamaan siinä myös onnistuen. Teot ovat olleet erittäin vahingollisia”, käräjäoikeus toteaa tiedotteessaan.

Lue myös:

MV-boikotin aloittaja: ”Joululahjaksi saadaan MV-lehti alas”

Nuorisopoliitikon uusi avaus: ”On olemassa keino, jolla MV-lehti saadaan lopetettua”