Johan Bäckmanille tuomio toimittaja Jessikka Aron vainoamisesta: 1 vuosi ehdollista, 22000€:n korvaukset

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut MV-lehtijupakkaan liittyen kohudosentti Johan Bäckmanin yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Käräjäoikeuden mukaan Bäckman syyllistyi Ylen toimittaja Jessikka Aron törkeään kunnianloukkaukseen, yllytykseen törkeään kunnianloukkaukseen sekä vainoamiseen.

”Kysymys on ollut useita osatekoja sisältäneestä kokonaisuudesta, jonka taustalla ovat olleet Aron Venäjän informaatiovaikuttamiseen liittyneet tutkimukset ja artikkelit. Bäckmanin toiminta on tavoitellusti saanut aikaan sen, että myös muut ihmiset ovat alkaneet häiritä Aroa. Teosta on aiheutunut Aron elämänlaatua vakavasti häirinnyt tila”, käräjäoikeus toteaa tiedotteessaan.

Syyttäjän mukaan Bäckman julkaisi Aroon liittyviä twiittejä ”erittäin suuren määärän” huhtikuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Viesteissä Bäckman kutsui Aroa muun muassa ”Nato-pissikseksi”. Lisäksi Bäckman oli julkaissut useita Aroa pilkkaavia kirjoituksia.

Oikeus tuomitsi Bäckmanin myös maksamaan Arolle 22 000 euron korvaukset kärsimyksestä. Lisäksi oikeus määräsi Bäckmanin korvaamaan Arolle tämän oikeudenkäyntikuluja 25 676,80 euroa. Yhdessä MV-lehti-sivuston perustaja Ilja Janitskinin kanssa Bäckman tuomittiin korvaamaan Arolle 2 377,07 euroa taloudellisena vahinkona, 10 000 euroa tilapäisestä haitasta, 3 504 euroa sairaanhoitokustannuksia ja ansionmenetystä 11 900 euroa.

Tuomiolla ei ole lainvoimaa.

LISÄÄ AIHEESTA:

Tuomio tuli: Ilja Janitsikinille 1 v 10 kk ehdotonta