”Olin yksi MV-lehden maalituksen kohteista” – Janitskinin rahahanat sulkenut haluaa 3 lakimuutosta

MV-vihasivuston Ilja Janitskinin masinoiman vihakampanjan kohteeksi joutunut Hanna Huumonen kokee saaneensa erävoiton oikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Ilja Janitskin muun muassa Huumosen törkeästä kunnianloukkauksesta yhden vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomiolla ei ole vielä lainvoimaa.

”Minä olin yksi kymmenistä asianomistajista ja MV-lehden vuosia kestäneen maalittamisen kohteista”, Huumonen toteaa blogissaan.

Huumonen joutui Janitskinin hampaisiin sen jälkeen, kun hän oli ajamassa kampanjaa, jonka tavoitteena oli saada mainostajat karttamaan MV-lehteä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Janitskinin maksamaan Huumoselle korvauksia kaikkiaan noin 12 500 euroa korkoineen ansionmenetyksestä, tilapäisestä haitasta, kärsimyksestä ja oikeudenkäyntikuluina.

”Aion näillä summilla edistää päättäväisesti suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta Suomessa”, Huumonen kirjoittaa Facebookissa.

Sdp:n listoilta ensi keväänä eduskuntaan pyrkivä Huumonen katsoo, että vaikka MV-jupakasta Janitskinille ja muille ”tuomio tuli”, ei ”nykyinen Suomen rikoslaki yksinkertaisesti riitä suojelemaan kansalaisia systemaattiselta verkkovihalta ja vainolta”.

Huumonen ehdottaa kolmea lakimuutosta, joilla kansalaisia ja erityisesti työnsä vuoksi vainon ja uhkailun kohteiksi joutuneita henkilöitä voitaisiin auttaa. Hän vaatii järjestäytyneen rasismin kieltämistä, sukupuolen lisäämistä viharikoksen koventamisperusteeksi sekä toimittajien uhkailun saattamista yleisen syytteen piiriin.

”Liian moni on jo luopunut toivosta saada oikeutta raskaiden ja hitaiden prosessien edessä. Liian monta ihmistä on tietoisen uhkailun avulla vaiennettu. Liian moni on joutunut vaihtamaan työtä tai asuinpaikkaansa jatkuvan uhkailun takia. Liian monen elämä on pilattu, kuten työnsä takia MV-lehden masinoiman jatkuvan vainon kohteena olleen toimittaja Jessikka Aron tapaus kertoo meille”, Huumonen kirjoittaa blogissaan.