Timo Soini MT:ssä: ”Valtion ei pidä pakottaa meitä suojelemaan luontoa”

Ulkoministeri Timo Soini (sin) ottaa tuoreessa kirjoituksessaan värikkäästi kantaa ilmastopaneeli IPCC:n raportin synnyttämään keskusteluun. Soinin mukaan raportti, joka patistaa ihmiskuntaa välittömiin toimiin ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, sai ”jokaisen politiikan amatöörivouhottajan vauhtiin”.

”Suomen pitäisi tehdä sitä ja nyt pitäisi tehdä tuota ja nyt pitäisi säätää laki ja sitten pitäisi pakottaa ihmiset toimimaan näin”, ulkoministeri kritisoi Maaseudun Tulevaisuuden kirjoituksessaan.

”Osa ihmisistä on ilmaissut toivovansa päättäjiltä lisää pakottavaa lainsäädäntöä hallitsemaan elämäänsä, koska he eivät sitä enää itse hallitse. Minä en tarvitse pakkovaltaa. Melkein tuntuu siltä, että niillekin, jotka ovat kaikenlaista viherhumppaa laulaneet jo vuosia, tuli nyt yllätyksenä, että ilmasto lämpenee.”

Soini alleviivaa, että hän ei ole koskaan ”uskonut pelkästään valtiojohtoiseen luonnon- ja ympäristönsuojeluun”.

”Valtiojohtoinen luonnonsuojelu aiheuttaa turhaa hysteriaa, selvästi jonkinlaista ilmastoahdistusta eikä tuota tulosta.”

”Ei valtion pidä pakottaa meitä luontoa suojelemaan. Tehdään se ihan itse. Vapaaehtoisesti. Ilman sosialismia. Kukin tavallaan. Lopultahan me kaikki luontoon maallisine majoinemme päädymme.”

Ilmaston lämpenemistä ulkoministeri ei kiistä, sillä hänen mukaansa ”tieteelliset tosiasiat on faktoja”. Hän kuitenkin kokee hallituksen nykytoimien riittävän, ja esimerkiksi turvetta pitää Soinin mukaan jatkossakin saada polttaa energiantuotannossa kohtuudella.

”Puhe siitä, että nyt on pistettävä kaikki Suomen energiantuotannonmuodot uusiksi on pahimmanlaatuista pölhöilyä. Hysteeristä höpinää. Meillä on tehty järkevää, ympäristöystävällistä energiapolitiikkaa koko tämä vaalikausi”, hän väittää.

Soinin kolumnin nosti aiemmin esiin Helsingin Sanomat. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) kommentoi lehdelle, että Soini ei kirjoituksellaan irtaudu hallituksen ilmastolinjoista, eikä hallituksessa Tiilikaisen mukaan ole ollut riitaa esimerkiksi tuoreesta kivihiilen kieltolinjauksesta.

