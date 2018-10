Liisa Jaakonsaarelta suora vinkki Suomelle ja Ruotsille: ”Ihanteellista olisi kaikki Pohjoismaat Nato-jäseninä”

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd) arvioi tuoreessa kirjassaan Tarkoitus (Kirjapaja), että kaikkien Pohjoismaiden kannattaisi kuulua sotilasliitto Natoon. Politiikan tämän kauden jälkeen jättävä Jaakonsaari on pitkään kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä.

Silti Jaakonsaari arvioi, että juuri nyt Suomen Nato-jäsenyydelle ”tuskin olisi edes liittolaisten silmissä kannatusta”.

Pohjoismaista nykyisin Islanti, Norja ja Tanska kuuluvat Natoon. Jaakonsaari arvioi kirjassaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys lisäisi vakautta Pohjois-Euroopassa.

”Venäjä on haastanut Euroopan turvallisuusjärjestelmän. Se on rikkonut avoimesti kansainvälistä oikeutta ja Etyjin periaatteita, joita se on ollut itse neuvottelemassa. Pienten naapurimaiden tulee siksi hakea vahvempien kumppaneita. Tärkein niistä on transatlanttinen yhteys”, Jaakonsaari perustelee.

”Ihanteellista olisi, mikäli kaikki viisi Pohjoismaata olisivat Naton jäseniä. Pohjola olisi Naton sisällä tärkeä alueellinen pilari. Tämä vahvistaisi Itämeren alueen vakautta ja hyödyttäisi koko liittokuntaa”, Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtajanakin toimiva Jaakonsaari katsoo.

Tästä kannastaan huolimatta Jaakonsaari katsoo, että Nato-jäsenyys ”juuri nyt voisi kiristää entisestään” USA:n ja Venäjän sekä EU:n ja Venäjän välisiä suhteita. Tämän vuoksi Suomen jäsenyys sotilasliitossa saisi Jaakonsaaren arvion mukaan tuskin kannatusta.

”Suomen jäsenyystie voisi olla pitkä ja mutkainen, vaikka Naton puolelta Suomi toivotetaan Milloin vain -kohteliaisuuksilla tervetulleeksi”, Jaakonsaari kirjoittaa.

Samalla Jaakonsaari kuitenkin varoittaa tilanteesta, jossa presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaiset autoritaariset johtajat sopisivat asioista ”Nato-jäsenyyttä haluavien tai harkitsevien puolesta osana isompaa keskinäistä kompromissiaan”.

”Presidentti Sauli Niinistö on jo kauan sitten ilmaissut kannattavansa ”eurooppalaista Natoa”. Hän ei ole sitä viime vuosina kovin paljon perustellut, mutta kehitys on menossa presidenttimme ennustamaan suuntaan, kun Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tiivistyy ja yhteistyö Naton kanssa syvenee”, Jaakonsaari arvioi Tarkoitus-kirjassaan.

