Tutkijalta tyly ryöpytys: ”Ajatus työllistämismahdollisuuksien parantamisesta pelästytti järjestöjohtajat kohtalokkaaseen virheliikkeeseen”

Historian tutkija, valtiotieteilijä Jukka Tarkka arvostelee ammattiyhdistysliikkeen toimintaa suorin sanoin. Hänen mukaansa ay-johtajat ovat tekemässä kohtalokkaan virheen.

”Ajatus työllistämismahdollisuuksien parantamisesta kokeilemalla irtisanomissuojan joustoa pelästytti järjestöjohtajat kohtalokkaaseen virheliikkeeseen. Se lähti työtaistelutoimin opastamaan lainvalmistelua, joka tapahtuu ministeriöissä virkavastuulla eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen johdolla”, Tarkka kirjoittaa kolumnissaan, joka on julkaistu hänen blogisivustollaan ja Etelä-Suomen Sanomissa.

Tarkka korostaa, että eduskunnan tehtävänä on arvioida, onko virkamiesvalmistelussa aikanaan syntyvä esitys niin sanotusta irtisanomislaista jalostettavissa lakipykäliksi.

”Jos ilmenee, että ei ole, hallituksen esityksen kaataa eduskunta. Siihen ei tarvita järjestöväen lakkouhkauksia tai muuta tömistelyä”, hän kommentoi.

Tarkan mukaan ay-liike on kuitenkin päättänyt ”ottaa hallituksen ohjaukseensa”.

”Hallituksen komentelu työtaistelumenetelmillä antaa luokkatietoiselle järjestöväelle sen viestin, että ammattiliitot ottavat hallituksen ohjaukseensa. Jos lähdetään suoran vaikuttamisen tielle hallitusta vastaan, ammattiyhdistysliikkeeseen leimautuneiden ei kannata vaivautua parlamentaariseen toiminaan. Ammattiyhdistysliike opettaa nyt jäsenkunnaalleen, että jos eduskunnan enemmistön tahto on toinen kuin järjestöjohdon viisaus, sen pahempi eduskunnalle.”

Tarkka kuvailee kriisin aiheuttanutta ”työsuhdeturvaongelmaa ” melko pieneksi ”yhteiskuntarakenteen yksityiskohdaksi” .

”Enää ei ole kysymys irtisanomissuojasta vaan siitä, hyväksyvätkö liitot parlamentaarisen demokratian vai valitsevatko ne korporatian”, hän luonnehtii.

Riidassa on kyse siitä, että irtisanomislaiksi kutsuttu laki irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä laskisi käytännössä henkilöperusteisen eli työntekijästä johtuvan irtisanomisen kynnystä. Palkansaajajärjestöissä laki on tyrmätty tyystin ja sitä vastaan on julistettu poliittisia lakkoja.

”Ammattiyhdistysliikkeen viestintä perustuu propagandistiseen tekokauhisteluun. Se uskottelee, että hallitus haluaa antaa yrittäjille mahdollisuuden nautiskella ihmisten irtisanomisesta”, Tarkka kuittaa.

”Liitot hurskastelevat, että irtisanomissuoja ei saa riippua siitä, millainen yritys sattuu olemaan työnantajana. Väitteen perusoletus on väärä. Lain antama suoja on kaikille sama, mutta se toteutuu yritys- ala- ja suhdannekohtaisesti eri yrityksissä eri aikoina eri tavoin. Vaikeaan markkina-asemaan joutuneessa yrityksessä henkilöstön työsuhdeturva on käytännössä huonompi kuin hyvässä kunnossa ja edullisessa markkina-asemassa olevan firman väellä”, hän jatkaa.

Sekä Teollisuusliitto että ammattiliitto Pro ovat kolmipäiväisessä lakossa ensi viikolla torstain vastaisesta yöstä sunnuntain vastaiseen yöhön eli 25.–28. lokakuuta. Jo aiemmin Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ilmoitti kahden päivän lakosta alkaen ensi maanantaina.

Hallitus antoi eduskunnalle viikolla poikkeuksellisesti tiedonannon, joka käsitteli pääasiallisesti hallituksen vielä valmistelevaa lakiesitystä irtisanomissuojan keventämisestä pienissä yrityksissä. Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen äänin 101-73. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) toivoi äänestyksen jälkeen malttia työmarkkinaosapuolilta.

”Eduskunnan kanta on nyt hyvin selvä ja eduskunta on Suomessa korkein demokraattinen päätöksentekoelin. Nyt kyllä kannattaa käyttää harkintaa ja malttia tästä eteenpäin”, hän sanoi.

