Vasemmistosta heti kuittaus kovan väitteen heittäneelle Sampo Terholle: ”Liitot eivät lakkoile huvikseen”

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan vastaa terävään sävyyn Sinisten puheenjohtajalle, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle, jonka mukaan poliittisissa lakoissa on nyt kysymys sdp:n ja vasemmiston vaalikampanjan ajamisesta.

”Työtaistelutoimet on kohdennettu hallituksen heikkoa lakiesitystä ja sanelupolitiikkaa vastaan. Liitot eivät lakkoile huvikseen vaan puolustavat työntekijöiden oikeuksia, mikä juuri on liittojen tehtävä”, Zidan vastaa Terholle Twitterissä.

Terho sanoi Ylen Ykkösaamussa, että ay-liikkeen tarkoituksena on tasoittaa sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen tietä pääministeriksi

”Meillä on ihan tarkka käsitys siitä, että he (ay-liike) olisivat joka tapauksessa aloittaneet rettelöinnin jostain asiasta. Tässä on hyvin tärkeä tämä ajankohta, nyt on juuri sopiva ajankohta ryhtyä pitkään kampanjaan Rinteen pääministeripolun tasoittamiseksi. Tässä ollaan valmiit laittamaan tehtaita kiinni, että saadaan puskettua Rinteen kampanjaa eteenpäin”, Terho kommentoi.

Sekä Teollisuusliitto että ammattiliitto Pro ovat kolmipäiväisessä lakossa ensi viikolla torstain vastaisesta yöstä sunnuntain vastaiseen yöhön eli 25.–28. lokakuuta. Jo aiemmin Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ilmoitti kahden päivän lakosta alkaen ensi maanantaina.

Hallitus antoi eduskunnalle viikolla poikkeuksellisesti tiedonannon, joka käsitteli pääasiallisesti hallituksen vielä valmistelevaa lakiesitystä irtisanomissuojan keventämisestä pienissä yrityksissä. Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen äänin 101-73. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) toivoi äänestyksen jälkeen malttia työmarkkinaosapuolilta.

