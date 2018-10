Kai Mykkänen: ”Meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten suurena ongelma tulee meihin osumaan”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kuvailee hallituksen torstaina eduskunnalle antamaa esitystä kivihiilestä irtautumisesta historialliseksi. Hallitus esittää, että kivihiilen käyttäminen sähkön- ja lämmöntuotannossa kielletään Suomessa 1.5.2029 alkaen.

”Kivihiilestä irtautuminen on historiallinen linjaus päästöjen rajoittamiseksi. Suomi on kivihiilestä luopumisessa eturintamassa näyttämässä esimerkkiä muille maille”, Mykkänen sanoo tiedotteessaan.

Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Tavoitteena on, että Suomi luopuu asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä fossiilisista energialähteistä lopetettaisiin hiilen energiakäyttö. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt.

Mykkäsen mukaan kivihiilikielto aiheuttaa investointipaineita kaupunkien kaukolämmön tuotannossa.

”Se, millä kivihiili korvautuu, on ennen kaikkea nyt hiilellä lämpiävien kaupunkien päättäjien eli etenkin pääkaupunkiseudun, Turun ja Vaasan käsissä. Vetoan kaupunkien päättäjiin, että rakentaisitte ohjelmat, joilla kiinteistöjen lämmitystä siirretään kunnianhimoisesti muuhun kuin polttamiseen perustuvaksi jo kymmenen vuoden kuluessa. Se olisi sukupolvemme suurimpia ilmastotekoja. Varsinkaan Helsingin seudulla kivihiiltä ei voi eikä pidä korvata yksinomaan biomassan poltolla”, Mykkänen toteaa.

Polttamisen osuuden vähentämisessä ratkaisuja ovat ministerin mukaan esimerkiksi syvä geoterminen energia, lämpöpumput ja hukkalämpöjen varastointi, sekä mahdollisesti myös pienet moduuliydinvoimalat, joiden käyttöä lämmössä tutkitaan Suomessa parhaillaan.

”Rannikkokaupunkien hiilenkäytön rinnalla täytyy heti käynnistää turpeen energiakäytön vähentäminen ja lopettaminen viimeistään 2030-luvulla, kuten olemme Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristölinjauksessa elokuussa paaluttaneet. Turve on ennen kaikkea sisämaan kaupunkien lämmityksen kysymys. Sielläkään ei kannata jatkossa nojata vain bioenergiaan, vaan siirtyä älykkäämpään lämpötalouteen”, Mykkänen kommentoi.

Mykkäsen mukaan ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää massiivisia ja nopeita toimia.

”Enää ei ole kyse lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudesta. IPCC:n raportin hätkähdyttävä viesti on, että 1,5 asteen lämpeneminen toteutuu 10-30 vuoden kuluessa, jos emme tee rajua käännettä. Meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten suurena ongelma tulee meihin ja maailmaan osumaan.”

Mauri Pekkarinen: Suomella on mahdollisuudet olla Euroopan edistyksellisin

Myös eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) sanoi lauantaina, että Suomella on halutessaan mahdollisuudet olla Euroopan edistyksellisin ilmastokysymyksen ratkaisuissa.

”Meillä on suhteellisesti koko maailman suurimpiin kuuluvat bioraaka-aineresurssit. Meidän metsien kasvun ja vuosittaisten hakkuiden erotus on suurempi kuin monien EU-maiden kaikki metsävarannot. Puuta toki pitää käyttää ensisijaisesti korkeimpien jalosteiden raaka-aineina. Teollisesti käytettävästä puusta kuitenkin lähes 50 prosenttia jää kuitenkin muuhun käyttöön. Tässä on uusiutuvan energian lisäämisen suurimmat mahdollisuudet”, hän sanoo omassa tiedotteessaan.

Suomella on Pekkarisen mukaan erinomaiset mahdollisuudet nousta luontoa säästävän ja päästöttömän kiertotalouden mallimaaksi.

”Meillä on suuret mahdollisuudet lisätä myös tuuli- ja aurinkoenergiaa. Näiden alojen valtava teknologinen kehitys on vähentänyt tuulen ja aurinkoenergian vaatiman tuen lähes olemattomiin. ”

Sipilän hallituksen tähänastiset toimet uusiutuvan energian lisäämiseksi ovat Pekkarisen mukaan olleet varsin vähäisiä.

”Juuri nyt kuuluu vähän parempaa. Eduskuntaan on tulossa useampikin myönteinen esitys. Eikä yhtään liian aikaisin.”

18 kansalaisjärjestöä ja muuta toimijaa järjestää lauantaina Helsingissä ilmastomarssin, jolla vaaditaan poliitikoilta vahvoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mielenilmauksen järjestäjät vaativat muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää:

Suomi kieltämässä kivihiilen 1.5.2029 – Rankin isku Helsinkiin, haukuttu Helen valittaa aikataulua

”Auto- ja polttoaineveroja pitää säätää rajusti” – Ministeriltä 3 pakollista ilmastotekoa Suomelle