”Nyt kun JHL on julistanut 2 päivän työnseisauksen, niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tuhoutumassa ja lapset kuolemassa nälkään”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen pitää väitteitä julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kaksipäiväisen lakon vaikutuksista ”poskettomina”.

Viimeksi lauantaina Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri, sinisten puheenjohtaja Sampo terho kuvaili ay-liikkeen ”vievän leivän lasten suusta”. Ylen Ykkösaamussa puhunut Terho viittasi siihen, että tulevat työtaistelutoimenpiteet voivat vaarantaa vanhusten ja koulujen ruokailua.

Aikaisemmin esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen on ihmetellyt, miksi JHL:n julistama kaksipäiväinen poliittinen lakko kohdentuu ”maakunnan sairaimpiin ihmisiin”. Lakko kohdentuu ruokapalveluihin ja siivoukseen päiväkodeista vanhuspalvelun yksiköihin.

”Nyt kun JHL on julistanut kahden päivän työnseisauksen, joka ulottuu myös osaan päiväkodeista ja kouluista, niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tuhoutumassa ja lapset kuolemassa nälkään. Kahdessa päivässä. Posketon väite, jonka tarkoitusperät hyvin tiedetään. Hallitus käyttää sopivasti "Eikö kukaan ajattele lapsia" -mantraa, vaikka on itse koko hallituskauden toteuttanut lapsivihamielistä politiikkaa, jolla ei voi olla kauaskantoisia seurauksia. Tästä bluffista on vain katsottava läpi”, Hiilinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Jos lapsen ainoa ateria, minkä hän päivässä saa on kouluruoka, niin silloin lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat kattavasti sosiaalihuollon palveluita. Ei voi vain hyväksyä, että se yksi kouluruoka riittää lapselle ja nostaa meteliä silloin, kun hän ei sitä yhtä ruokaa saa. Niin se ei voi olla”, hän jatkaa.

JHL kertoi keskiviikkona aloittavansa ensi maanantaina kahden päivän poliittisen lakon, jolla vastustetaan irtisanomislakia. Lakossa on yli 10 000 JHL:n jäsentä. Yhteensä JHL:llä on yli 200 000 jäsentä. Lakko koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelualoja sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluita.

Lisäksi STTK:hon kuuluvat hoitajaliitot Tehy ja Super aloittavat vuoronvaihtokiellon maanantaina. Vuoronvaihtokielto kestää 4. marraskuuta asti.

Lue lisää:

Nyt tuli kova ilmoitus: Kahden päivän lakko alkaa 22.10.2018

Hoitajien liitoilta Tehyltä ja Superilta ilmoitus uudesta työtaistelusta

”Miksi järeä ase suunnataan nyt sairaimpien hoitamiseen?” – Sairaalapomolta havahduttava kysymys Ylellä

OAJ: Emme tee lakonalaista työtä – opettajat eivät järjestä koulujen ruokailua